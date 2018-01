George Джикия

TASS, le 23 janvier. Le défenseur de moscou, le club de football « Spartacus » et de l’équipe de Russie Georges Джикия réussi a subi une opération dans le cadre de la récupération de blessures au genou. Ce sujet communique le service de presse du club.

Jeudi, « Spartacus » à Dubaï, où l’équipe organise le premier entraînement de la collecte, l’a perdu dans un match amical club chinois de Shanghai « СИПГ » avec un score de 0:1. À la 15e minute de la rencontre Джикия est blessé et a quitté le terrain sur une civière. Le tireur a été diagnostiqué avec la rupture des ligaments croisés du genou gauche. Note que les délais de récupération de 24 ans, le défenseur sera connu plus tard.

« Le soir de notre botteur a été faite à l’opération, qui a réussi, – dit dans le message. – En tant que chef médical du département de « Spartacus » Michael Вартапетов, George se sent bien. Concernant les délais de récupération Джикии sera connu plus tard ».

Джикия déplacé dans « Spartacus » de perm « Амкара » en décembre 2016. Le joueur de 23 ans passé par le club de moscou 33 le match, qui a marqué un but et a donné de quatre passes décisives. Dans le cadre de « Spartacus » Джикия est devenu le champion de la Russie et vainqueur de la Supercoupe des pays. Sur le compte d’un défenseur de huit matches de l’équipe nationale.