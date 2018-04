Les joueurs de la « Dynamo » de Cyril Panchenko (à gauche) et le CSKA Бибрас Natcho

© Sergey Савостьянов/TASS

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. L’attaquant du Dinamo moscou Cyrille Panchenko était prohibitif est configuré sur le jeu de la 25-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league) contre son ancienne équipe de la capitale, le CSKA. Sur ce, il a déclaré aux journalistes.

« Dynamo » dans le match le 25-ème tour du championnat de Russie en visite bucureşti, le CSKA, avec un score de 2:1. Panchenko a agi pour le CSKA moscou de 2014 à 2017, les.

« Les émotions unissait avant le match et pendant le match était tout à fait calme, concentré. J’ai passé un moment inoubliable dans le CSKA, merci, les gars, et à la direction pour l’accueil chaleureux. L’attitude a été au-delà, bien sûr, je savais que la première fois que je joue contre son ancienne équipe. Dans ce jeu, j’étais prêt à tout », a déclaré Pantchenko.

« Aujourd’hui, ont obtenu la victoire, parce que nous sommes configurés sur ce résultat. Tous les gars, aujourd’hui, bravo, a lutté jusqu’à la dernière, personne ne tirait le temps. Tous ont donné de la force, donc accablé les pieds. Le plus important est que l’équipe a gagné, on a pris trois points importants, pour aller plus loin », a – t-il ajouté.

« Nous avons des jeux complexes avec des favoris? C’est la fête du football, pour nous, c’est très bien, nous accorder à tous ses rivaux. À venir « la Locomotive », avec le derby, puis « Zénith ». Pour nous, très bien, dans chaque jeu, nous allons essayer de gagner », a conclu l’attaquant.

Après 24 h de jeux, « Dynamo » a gagné 30 points et occupe la 10ème place. Le prochain tour de la capitale équipe le 14 avril à la maison d’adopter le « Locomotive ».