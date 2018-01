Sergey Терехов

MOSCOU, le 29 janvier. /Corr. TASS Дильшад Ломовских/. Le défenseur du club de football « Dynamo » Sergey Терехов n’est pas volé sur la collecte de l’équipe en Turquie et prochainement sur les droits de l’agent libre aller à l’Orenbourg ». Ce sujet TASS a déclaré une source familière avec les négociations de la « Dynamo » de Тереховым et d’autres footballeurs, ne travaillent à la composition principale.

Auparavant, le Dynamo n’a pas pris sur le point de formation de la collecte en Turquie Terekhov, le milieu de terrain Khali Тиама, Вандерсона, Alexandre Сапету, Alexandre Zotov, ainsi que de l’attaquant Paul Погребняка avec laquelle unilatéralement расторгло contrat.

« Терехов travaille maintenant avec les entraîneurs à Moscou. « Dynamo » envisage de résilier un contrat avec lui pour qu’il les droits de l’agent libre a rejoint l’Orenbourg ». Aussi la « Dynamo » s’attend à se séparer de Khali Тиамом et Вандерсоном, les deux joueurs ont des façons de poursuivre une carrière en Turquie. Thiam partira de l’équipe de libre, et pour le passage brésilien bleu et blanc l’intention d’obtenir de €300 mille », – a dit la source.

Терехов préconisé une « Dynamo » de 2009 à 2012, puis à l’été 2016 est de retour dans le club de moscou, en signant un contrat jusqu’à l’été 2019. Au cours de la saison de 27 ans, le défenseur a joué en bleu et blanc 13 matches de championnat et un match amical contre l’équipe nationale.

24 ans Thiam pris à louer chez hongrois MTK, le joueur a passé en bleu et blanc six matches. Âgé de 31 ans, Вандерсон joue pour le « Dynamo » à partir de l’été de l’année dernière et au cours de la saison à venir sur le terrain en 13 rencontres de championnat de la Russie.

« Dynamo » il faut régler les questions financières de la transition Тетте

Dans un proche avenir dans le club de moscou peut aller cédi le milieu de terrain polonais « Lech » Abdul Тетте, « Dynamo » il reste à résoudre les questions financières.

« Тетте hier a passé un examen médical, maintenant « Dynamo » il faut régler les questions financières. « Lech », demande à un footballeur de €1,2 millions de dollars, et le bleu et blanc donnent €600 mille. En ce qui concerne personnelle du contrat, le club de moscou prévoit de signer un footballeur de 2,5 ans avec un salaire de €300 mille par an. Si la transition n’aura pas lieu, de la « Dynamo » il ya une bonne alternative – le joueur joue dans l’un des championnats des Balkans », – a déclaré l’interlocuteur de TASS.

Des commentaires officiels « Dynamo » à ce moment, n’a pu être obtenu.

Тетте signifie « Lech » à partir de 2015. Au cours de la saison de 27 ans ганец passé pour le club polonais de 11 matches dans le championnat du pays et de trois matchs dans le Championnat d’Europe.