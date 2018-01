Khali Thiam (à droite)

© EPA/Tamas Kovacs

MOSCOU, 13 janvier. /Corr. TASS Artem Crook/. Le milieu de terrain sénégalais Khali Thiam, qui agit sur les droits de la location russe « la Dynamo », ne reviendra pas dans le hongrois MTK, qui détient les droits sur le joueur, le joueur à la recherche d’autres options pour la poursuite de la carrière. Ce sujet TASS a raconté l’agent du footballeur Паникос Македонас.

« Dynamo » n’a pas pris sur le premier hiver d’entraînement collecte des cinq joueurs de l’équipe, parmi eux était Thiam. Selon les informations, le TASS, le « Dynamo » a l’intention de résilier le contrat avec le club hongrois de MTK un accord de location de 24 ans, joueur de football.

« Thiam ne retourne pas dans le club hongrois, en été, il a choisi la « Dynamo », avec laquelle il existe un accord, a déclaré l’agent. – Mais maintenant il ya un problème – si l’été, le club était intéressé à Тиаме, maintenant ils ont les autres joueurs, qui approuve le nouvel entraîneur-chef (Dmitri Khokhlov – env. TASS), qui dirigeait l’équipe durant la saison. Club hongrois ne fait pas d’exception pour les joueurs [anticipé le retour de bail], en dépit de ce qu’il se passe avec Тиамом dans le « Dynamo ». Alors aujourd’hui on travaille sur des propositions au botteur des autres équipes, mais MTK il ne reviendra pas ».

Сенегалец passé pour « Dynamo » six matches dans le championnat de Russie, le milieu de terrain n’est pas allé sur le terrain avec le 14 octobre 2017, quand dans le match contre « SKA – Khabarovsk »(2:0) sur le poste d’entraîneur des bleu et blanc a fait ses débuts Dmitri Khokhlov.

L’agent du footballeur associe la lourde de la situation autour du joueur avec l’arrivée de l’équipe du nouvel entraîneur. « Thiam a joué pour le « Dynamo », mais l’arrivée d’un nouveau coach, et tout le problème [joueur] avec le club maintenant à cause de lui. Il (entraîneur – env. TASS) ne donne pas la chance de Тиаму pour celui montré, il est bon footballeur ou non. Cette situation n’aime pas les clubs, car elle nuit à la carrière du joueur et de son transfert, le prix et MTK intéressé par le transfert d’un joueur dans un club de bon », a déclaré Македонас.

Après 20 tours du championnat de Russie « Dynamo » occupe la 12e place, en achevant 22 points.