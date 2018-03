Davide Astori

© EPA-EFE/FABIO MURRU

TASS, le 4 mars. Le défenseur et capitaine du club de football « Fiorentina » de Davide Astori est décédé à 32 ans. Ce sujet communique le service de presse du club.

« Avec la plus profonde regret de vous informer que Astori est décédé en raison d’une maladie soudaine, – dit dans le message du club. – Nous demandons instamment à respecter les sentiments de la famille du défunt ».

La rencontre de la 27e tour du championnat d’Italie entre l’Udinese et la « Фиорентиной », qui devait passer le dimanche est annulé.

En outre, a été annulée par un autre match de championnat du pays entre « Genoa » et « Cagliari », qui a également été prévue pour le dimanche.

Astori a plaidé pour « la Fiorentina » à partir de 2015, avant cela, il a joué pour les italiens « Rhum » et « Cagliari ». Au cours de la saison, il a passé l’acf Fiorentina 27 matches, qui a marqué un but. Également à son actif 14 matches de l’Italie, où il s’est une bouché de la balle.

D’autres cas de mort inattendue joueurs

Marc-Vivien Fle – l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale du Cameroun, en concluant sur lui-même en 1994, comme la perspective d’un footballeur est devenu français « Lance ». Déjà à l’époque, le jeune joueur a été l’une des clés dans l’équipe nationale et est devenu le leader français du club. La meilleure période de la carrière, il a passé de 2000 à 2002 dans le « Lyon »: pendant ce temps, il a remporté le championnat de France, ainsi que l’équipe est devenu deux fois vainqueur de la Coupe d’afrique des nations. L’année suivante, le milieu de terrain a participé à la Coupe des confédérations, où la 71e minute de la demi-finale il s’est arrêté le coeur, et au bout de 45 minutes, le footballeur est décédé de la cardiomyopathie hypertrophique.

Hongrois l’attaquant de Benfica, Miklos Fehér est mort le 26 janvier 2004, lors d’un match du championnat du Portugal entre « Гимарайншем et le sl Benfica, remplaçant à la 59e minute de jeu et a reçu un carton jaune de l’arbitre, après quoi soudainement tombé. Assistance 24 ans, le joueur apporté coéquipiers, les adversaires, les médecins des clubs, mais pour sauver le footballeur n’a pas pu. Son сгубила congénitale de la maladie de coeur – cardiomyopathie hypertrophique, l’un des ventricules de son cœur était trop grand pour le sport professionnel. La plus grande partie de sa carrière, l’attaquant a passé au Portugal, à son actif, a été également 25 matches de la Hongrie.

L’espagnol Antonio Puerta depuis 1992, a été entraîné dans l’aire de l’équipe de Séville, après 12 ans, le défenseur a fait ses débuts avec la composition de l’équipe de base. En 2006, le joueur de football a remporté la Coupe de l’UEFA, un an plus tard, il a de nouveau obtenu la victoire dans le tournoi. Le 25 août 2007 dans le match de la Coupe du pays contre le Real madrid Puerta évanoui à cause d’une crise cardiaque, trois jours plus tard, il est décédé à l’hôpital à l’âge de 22 ans. À l’actif, le footballeur figure d’un match avec l’Espagne.

Footballeur Cyrille Spassky depuis 2005, a joué pour la jeune équipe de ramenskoye « Saturne » et a été considéré comme prometteur milieu de terrain. Un tragique accident s’est produit en 2008: le footballeur a passé dans l’équipe des huit premiers matches de la saison. Le 4 mai, on sait qu’il est mort d’une méningite гипертоксической forme. Il existe également une version que 19 ans, Spassky est mort d’une crise cardiaque.

Le milieu de terrain ivoirien chinois du club « Beijing » Shake Тьоте, sept ans s’exprimant en Anglais de premier league pour Newcastle United fc, a perdu connaissance lors d’une séance d’entraînement 5 juin 2017. 30 ans d’un joueur à l’hôpital, mais pas pu le sauver – la mort a cause de l’inattendu, de l’insuffisance cardiaque. « Beijing » pour l’éternité jouit d’Тьоте 24e numéro sous lequel il a joué. En 2010, le footballeur est devenu le vainqueur du championnat et de la Coupe des pays-bas, avec le fc Twente, aussi son passé 55 matches de l’équipe nationale de Côte d’Ivoire, remportant la Coupe d’afrique des nations-2015.