Oleg Shatov

SAINT-PÉTERSBOURG, le 7 avril. /TASS/. Le milieu de terrain du club de football « Krasnodar » Oleg Shatov lors d’un match de championnat de la Russie contre « Zénith » a reçu les dommages de muscle quadriceps de la cuisse. À propos de cette conférence de presse a déclaré, entraîneur par intérim краснодарцев Mourad Musayev.

Le samedi « Krasnodar » sur le check-out a battu saint-pétersbourg « Zénith » avec un score de 2:1. Shatov a marqué le premier but de son équipe et a été remplacé à la 79e minute. Après le remplacement de 27 ans, le footballeur s’est assis sur un banc avec перевязанным les genoux et pleura.

« Je ne sais pas pourquoi Shatov pleuré. Il endommagement du quadriceps de la cuisse. Si elle est juste blotti, je pense que ce n’est pas très effrayant. La suite montrera seulement un examen approfondi », – a déclaré Musayev.

« Je ne peux pas savoir quelle charge il sera face à d’autres jeux, mais il a dit qu’il avait de jouer pour « Krasnodar », et non pas contre le « Zénith », a ajouté l’entraîneur.

Il a souligné que « Krasnodar » la deuxième moitié de match avec le « Zénith » a joué beaucoup mieux que la première. « La première mi-temps n’a pas tourné, nous avons pris du temps lors de l’organisation d’attaques, ont fait beaucoup de pertes lors de la transversale d’émission. En deuxième mi-temps, nous sommes devenus moins de me tromper, en plus de jouer de l’avant, faire des émissions courtes. Satisfait de voir qu’en fin de rencontre, on ne peut pas jouer pas de rétention de la facture, et notre audace s’est traduit par une victoire », a déclaré l’entraîneur.

Shatov préconise « Krasnodar » sur les droits de location, les droits lui appartiennent club de saint-pétersbourg. Joueur de football est passé au « Zénith » de l’été 2013 actuellement de « Anji ». Pour le saint-pétersbourg équipe, il a passé de 155 matches, qui a marqué 25 buts et a fait 33 passes décisives. Dans le cadre de « Zenith » Shatov est devenu le champion de la Russie (2014/15), détenteur de la Coupe (2015/16) et deux fois le super bowl pays (2015, 2016). Pour la slection de la Russie, le joueur a passé 28 matches, qui a marqué deux buts et il a donné six passes décisives.

Le galicien n’intervient pas dans les affaires de l’équipe

Musayev, a été nommé par intérim principal entraîneur « Krasnodar » le 3 avril. À ce poste, il est remplacé par Igor Chalimov. « Avec le président Sergueï Nikolayevitch Галицким je n’ai presque pas parlé, nous avons parlé à deux reprises, sur le thème de l’académie, par exemple. Il m’a donné la liberté, ne rentre pas dans tous les cas, il est tiré vers l’arrière », – a déclaré le nouvel entraîneur.

Auparavant Musayev, l’entraîneur jeunes équipe « de Krasnodar, qui a atteint les séries éliminatoires de la ligue de la Jeunesse de l’UEFA. « Nous avons regardé par la base, nous avons eu un contact étroit, j’ai assisté à chaque jeu, donc si nous disposons d’élèves de niveau de base, ils ajouteront à l’équipe principale. Igor Mikhaïlovitch a fait un excellent travail, mais nous aimerions changer un peu, bien que c’est très difficile à faire: lentement allons individualiser le verrez bientôt. Maintenant il faut se concentrer sur la fin de la saison », a déclaré l’expert.

« Le contrôle de la balle – l’idée de notre club, les joueurs aiment jouer. De nice, que nous ont contrôlé le ballon, quand l’adversaire a agi de haut: allons essayer de faire ce genre de jeu a toujours été, mais il est moins risqué », a – t-il.

« Krasnodar » après le 25-ème tour du championnat de Russie a grimpé à la quatrième place au classement, en tapant 44 points.