Marwan Феллайни

© AP Photo/Frank Augstein

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. Le milieu de terrain anglais de Manchester United Marwan Феллайни termine la carrière de sélectionneur de la Belgique à la fin de la coupe du monde de football 2018. Les mots d’un joueur conduit le portail Bongdaplus.vn.

« Le championnat du monde sera le dernier tournoi pour moi dans l’équipe nationale de la Belgique, a déclaré Феллайни. – Je suis pour l’équipe nationale de nombreuses années, et d’être l’un des plus expérimentés ainsi que de Vincent Company, Thomas Вермаленом et Moussa Dembélé ».

Феллайни a fait ses débuts en équipe nationale de Belgique, 7 février 2007, dans un match amical avec l’équipe de la république Tchèque. Depuis, il s’est passé pour la commande de 80 matches, qui a marqué 16 buts. Le Manchester United, le joueur se tient à partir de 2013, avec son équipe, il a remporté l’europa league, la Coupe d’Angleterre, Coupe de la ligue anglaise national de la Supercoupe.

Le championnat du monde aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018 sur les 12 stades dans 11 villes du pays.