Carlos Tevez

© AP Photo/Victor R. Caivano

TASS, le 6 janvier. L’attaquant Carlos Tevez est officiellement devenu le joueur argentin du club de Boca Juniors, qui a commencé sa carrière professionnelle. Ce sujet communique le service de presse de la « Boca ».

Note que 33 ans, Tevez a rejoint l’équipe et a déjà tenu une première séance d’entraînement.

#BienvenidoCarlitos ¡Tevez volvió a casa! Hoy se sumó al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compañeros. #VamosBoca pic.twitter.com/gAHl2DOZpt

— Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) le 5 janvier 2018,

En décembre 2016, Tevez a signé un contrat avec le club de Shanghai Шэньхуа », devenant ainsi le plus payé de footballeur dans le monde. Dans le chinois équipe Tevez recevait €environ 37,5 millions de dollars par an.

Tevez a plaidé pour « Boca Juniors », le brésilien « Corinthians », les clubs anglais de West Ham, Manchester United, Manchester City, l’italien, la Juventus et le chinois de Shanghai « Шэньхуа ». L’attaquant de trois fois a gagné le championnat d’Angleterre, était détenteur de la Coupe d’Angleterre, Coupe de la ligue anglaise et la super coupe d’Angleterre. Dans le cadre de « Manchester United Tevez a remporté la Ligue des champions de la saison 2007/08 uefa et le championnat du monde de 2008. Sur son compte également deux titres de champion d’Italie, la Coupe et la Supercoupe d’Italie, et la victoire en Coupe de la Chine – 2017.

Pour l’équipe nationale de l’Argentine le joueur a passé de 76 matches, qui a marqué 13 buts.