Des piétons traversent une rue de Paris, le 7 février 2018. –

Philippe Lopez – AFP

D’après une étude portant sur 75 millions de décès entre 1985 et 2012, le froid cause 17 fois plus de morts que la chaleur, sans que les températures n’aient besoin d’être extrêmes.

Quel est le plus dangereux: un épisode de froid extrême ou une canicule? En 2003, près de 20.000 personnes selon l’Inserm ont succombé à la chaleur en France. Plus récemment, Santé Publique France estime à 580 le nombre de morts en une semaine à cause de la vague de chaleur de juin 2017.

Néanmoins, chaque année la grippe fait près de 15.000 morts en hiver. C’est sans compter le nombre de victimes de pneumonies, d’accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques, ou tout simplement d’hypothermies. Le froid est-il donc plus mortel que la chaleur?

Oui, selon une étude publiée dans la revue scientifique médicale The Lancet en 2015. Et même 17 fois plus, d’après cette analyse conduite sur près de 75 millions de décès, recensés dans 13 pays différents, entre 1985 et 2012.

Plus de 7% des morts dues à la température

Les chercheurs ont d’abord constaté que plus de 7% des morts étudiées étaient dues à la température. Parmi elles, 7,29% étaient causées par des « jours plus froids que la température optimale » et 0,42% par des jours plus chauds. Soit un taux de décès causés par le froid 17 fois plus élevé.

En revanche, contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’est pas nécessaire qu’il fasse -30 degrés pour en subir les conséquences. Sur les décès imputés à la température, les scientifiques ont constaté que seuls 0.86% relevaient de conditions « extrêmes ».

Raison de plus pour suivre les recommandations du ministère de la Santé, qui, à l’occasion du glacial « Moscou Paris » qui souffle actuellement sur la France, a rappelé quelques règles de base.

Il faut bien évidemment adapter ses vêtements, couvrir sa tête par laquelle s’échappe une grande partie de la chaleur, éviter de se découvrir les mains, maintenir un niveau d’exercice ou encore, avant de prendre la voiture, de se munir de couvertures et de son traitement médical s’il y a, pour parer à une panne.

[#GrandFroid❄] Des risques existent pour la santé : hypothermie, gelures aux extrémités, risques cardiovasculaires, chutes. Soyez vigilants !

↪ Nos recommandations santé : https://t.co/2xofw0dDNO pic.twitter.com/GY2qo5mU5l

— MinSolidaritésSanté (@MinSoliSante) 26 février 2018