Le futur navire océanographique belge ne s’appellera sans doute plus « Belgica »

La Belgique va se doter d’un nouveau navire dédié à la recherche scientifique: le gouvernement fédéral va remplacer le « Belgica », qui emporte à son bord des équipes scientifiques tout au long de l’année. Cela fait plusieurs années que ce navire aurait dû être remplacé et le gouvernement a enfin choisi le constructeur qui sera chargé de produire le nouveau bateau.

Le nouveau vaisseau de recherche océanographique sera opérationnel en 2020 selon Zuhal Demir (N-VA), secrétaire d’Etat en charge de la recherche scientifique. Il viendra remplacer un navire qui a désormais plus de trente ans et a multiplié les pannes ces dernières années. L’an dernier par exemple, le Belgica n’a quasiment pas navigué en raison d’un sérieux problème de moteur. Or il s’agit d’un outil précieux pour les scientifiques belges mais aussi pour des équipes étrangères régulièrement accueillies à bord du bateau.

Le nom de code actuel futur vaisseau est le « Belgica II », tout simplement. Mais la secrétaire d’Etat N-VA a bien l’intention de remplacer ce nom « Belgica » par un autre. Elle lancera un processus participatif pour le rebaptiser dès 2018. Le dernier conseil des ministres a approuvé l’attribution du marché pour la construction du bateau. Coût total pour le gouvernement fédéral: 53 millions d’euros.