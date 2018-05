Sergey Lactaires

© Alexander Демьянчук/TASS

MOSCOU, 15 mai. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. Le gardien Sergei Lactaires quitte le club Russe de football de la premier league (premier league) en rapport avec la fin de la durée du contrat. À propos de cette TASS le service de presse de « Rubis ».

L’accord de 37 ans a Рыжикова avec le club a expiré à la fin de la saison 2017/18, le footballeur est devenu un agent libre.

« Sergey Lactaires vraiment quitte le « Rubis », – dit le service de presse.

Les lactaires préconisait de kazan club depuis 2008, et a passé en « le Rubis », plus de 350 jeux dans les différents tournois. Dans la composition kazantsev Lactaires deux fois est devenu le champion de la Russie (2008, 2009) et vainqueur de la Supercoupe des pays (2010, 2012), il a également gagné la Coupe de Russie (2012). Le footballeur est inclus dans le symbolique, le Club de lev Yachine, ayant à son actif plus de 100 matches « à zéro » dans le cadre d’interventions pour les clubs russes.