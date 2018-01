NEW YORK, le 8 janvier. /TASS/. Le compositeur Alexandre Desplat a reçu un Golden globe pour la musique du film « la Forme de l’eau » (The Shape of Water). A été annoncé lors de la cérémonie de ce prestigieux prix, qui se tient dimanche à Los Angeles (Californie). La diffusion mène diffuseur NBC.

Dans une autre nomination a été remporté par la bande originale de la peinture « le plus Grand showman » (The Greatest Showman).

« La forme de l’eau » – un film réalisé par Guillermo del Toro. C’est une fantastique histoire d’amour muet femmes dans le laboratoire secret de l’homme et amphibies. L’image a remporté le premier prix 74-ème festival du film de Venise.

Drame à la comédie musicale « le plus Grand showman » raconte la vie d’un américain marieur Финеаса Taylor Барнума, организовавшего l’un des plus populaires errants cirques du 19ème siècle. Dans ce film réalisé par Michael Gracie le rôle principal interprété par Hugh Jackman.