Le gouvernement de la fédération de RUSSIE a approuvé les règles de soutien d’état pédagogique de crédit

MOSCOU, le 3 mars. /TASS/. Le président du gouvernement de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev a signé un décret fixant les nouvelles règles de soutien de l’etat des organisations délivrant des prêts d’études. Le document a été publié samedi sur le site du gouvernement.

Les règles sont installés, en particulier, la liste des documents que les banques sont tenues de soumettre au Ministère de l’éducation de la Russie pour l’inclure dans le programme de soutien d’état pédagogique de crédit; exigences pour les banques comme aux bénéficiaires de subventions; les exigences pour les emprunteurs; les modalités et conditions de l’énumération des subventions sur le remboursement d’une partie des coûts sur le paiement d’intérêts.

« La taille de l’éducation de prêt sera déterminé par la banque à partir de la valeur de service éducatif, spécifié dans le contrat de péage de l’éducation. Il est prévu que la taille maximale autorisée d’un accompagnant éducatif de crédit (sur l’hébergement, la nourriture, l’acquisition de la littérature, les besoins des ménages) par mois d’apprentissage ne doit pas dépasser sept enfants qui vivent des minima dans l’objet de la fédération en tenant compte des intérêts pour l’utilisation d’un tel crédit », – a déclaré dans une note.

La durée d’utilisation du crédit à un maximum de 120 mois à compter de la fin de la période de crédit (durée de la formation plus de 3 mois). La banque émettrice de crédit, sera en mesure d’augmenter le pari à sept points de pourcentage en plus à une quatrième valeur de base de l’indicateur. « Compte tenu de cela, le montant de la subvention à la banque le remboursement d’une partie des dépenses à payer des intérêts sur le prêt est de trois quarts de la valeur de base de l’indicateur » – dit le document.

L’étude de la question de l’extradition de prêts d’études est presque terminée, bientôt il sera possible de conclure des accords avec les banques, a indiqué le ministre de l’éducation et de la science de la fédération de RUSSIE Olga Vassilieva dans une interview à la chaîne de télévision « Russie 24 » à la fin de février. En novembre dernier, Vasiliev a déclaré que l’octroi de prêts d’études les étudiants russes et reprendra à l’automne 2018, quand sera réglé la question avec le Ministère des finances et le Ministère du développement économique. Elle a ajouté qu’un programme de crédit travaille en Russie depuis 2010, a déjà été émis plus de 10 mille crédits.

Au début de l’année 2017 au sujet de la suspension des prêts à des conditions spéciales, a annoncé le seul выдававший de tels prêts de la banque – caisse d’Épargne, expliquant que c’est l’optimisation de l’état du programme.