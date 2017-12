Le gouvernement de Moscou a éliminé les quatre à la maison à partir d’un programme de rénovation

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. Le maire de Moscou Sergueï Sobianine a signé un décret du gouvernement de la capitale, selon laquelle le nombre de foyers participant à un programme de rénovation, a chuté à 5171. Sur cela dit dans le message du département d’urbanisme de la politique de la ville de Moscou.

« Des programmes sont sortis les quatre à la maison », – est présenté dans le communiqué de presse de l’explication de la directrice du département de Sergei Левкина. À partir d’un programme de rénovation sont exclus de la maison, situé à l’adresse: Чуксин туп., d. 7 (CAO, quartier Тимирязевский); r. 2-je Vladimirskaya, d. 36 (DHA, district de Perovo); r. de Guérilla, d. 51, bât. 1 (saf, le secteur Kuntsevo); quai de Novikov-Surf, d. 8, bât. 2 (SZAO, quartier Хорошево – Мневники). La décision a été les propriétaires de maisons aux assemblées générales, a expliqué TASS le service de presse de l’office.

« Selon la législation en vigueur, les habitants de la maison inscrite dans un programme de rénovation, peut à tout moment (avant la conclusion d’un premier contrat d’échange de logement) pour quitter le programme. La décision est prise lors d’une assemblée générale. La décision de sortie doivent voter pour plus d’un tiers des propriétaires et des locataires des appartements », a expliqué Левкин.

Le programme de rénovation du logement à Moscou a été adoptée le 1er août de cette année, et il contient plus de 5 mille maisons. La rénovation touche environ 1 millions de moscovites, prévoit la réinstallation de plus de 350 mille appartements.