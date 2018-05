Le gouvernement fédéral intensifie la lutte contre les fraudes sociales

Les services d’inspection sociale (SIRS) et l’Office des Etrangers (OE) vont intensifier leur collaboration afin de lutter plus efficacement contre les fraudes sociales et au séjour. Des échanges de données systématiques et de meilleurs contrôles communs sont notamment prévus dans un protocole de coopération entre ces services, signé mardi par les secrétaires d’Etat compétents, Philippe De Backer (Open Vld) et Theo Francken (N-VA).

Toute personne venant travailler en Belgique doit disposer d’un permis de séjour et d’une carte de travail. Lors de leurs contrôles, les services d’inspection constatent cependant souvent des irrégularités, notamment des individus sans papiers valables qui travaillent, voire résident illégalement dans le pays.

D’après l’Office des étrangers, 1.106 personnes en situation illégale travaillant au noir ont été surpris l’année dernière. « Des chiffres qui ne représentent que la partie immergée de l’iceberg », selon le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Theo Francken.

Allier les forces

Comme les problématiques du séjour illégal et du travail au noir sont souvent liées, Philippe De Backer et Theo Francken ont décidé de s’y attaquer ensemble. « Grâce à ce protocole, le SIRS et l’OE échangeront mieux leurs données, s’assisteront encore mieux mutuellement lors des contrôles et s’échangeront des bonnes pratiques », a commenté M. De Backer, en charge de la lutte contre la fraude sociale.

Le personnel de terrain des différents services pourra aussi bénéficier de formations communes afin de lui permettre de réaliser des contrôles plus efficaces.

« Il y aura également une banque de données avec des single permit (permis de travail et de séjour, ndlr) et des permis de séjour, pour que les employeurs honnêtes, par exemple dans les cultures fruitières, soient avertis automatiquement lors de l’expiration d’un permis », a-t-il ajouté.

Archives: Délation en ligne sur la fraude sociale 05/10/2015

Archives: Délation en ligne sur la fraude sociale 05/10/2015