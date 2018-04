Le gouverneur du territoire de Khabarovsk a chargé de fournir une assistance aux familles des victimes lors d’un accident de la Mi-8

MOSCOU, le 11 avril. /TASS/. Le gouverneur du territoire de Khabarovsk, Viatcheslav Étrangères a demandé rapidement aider les familles des victimes du crash de l’hélicoptère Mi-8 de Khabarovsk. Ce sujet TASS a rapporté le porte-parole du gouverneur de bord de Svetlana Litvinov.

« Le gouverneur chargé de procéder à une enquête sur les causes de l’accident d’avion, de soutenir les autorités dans le travail sur place, rapidement apporter une aide aux familles des victimes. Bientôt aura lieu la réunion de la Commission des situations d’urgence », dit Litvinov.

Elle a ajouté que les autorités de bord paieront les parents endeuillés de 1 million de roubles sur la famille.

« Il s’agit de la taille de l’aide dans de tels cas », dit Litvinov.

Comme l’a signalé plus tôt, à 11:30 heure locale (04:30 gmt) dans le Centre de gestion des situations de crise du ministère russe de Хабаровскому le bord de la elle a reçu des informations indiquant que, dans les rues d’Antenne – Chirurgicale sur un terrain vague (антенное terrain) a réussi un atterrissage dur de l’hélicoptère Mi-8 de la compagnie aérienne « de l’Est ». Selon l’enquête, les six personnes à bord de personnes sont mortes lors de la chute.

Le feu sur la place de la chute de l’hélicoptère est déjà éliminé, le personnel de la FEMA et l’ambulance sont partis. Seulement à éliminer les conséquences de l’incident a attiré plus de 170 personnes et plus de 50 unités. Il est continuent de travailler les enquêteurs et le personnel de risque des épidémies est grand. On sait que l’hélicoptère appartenant à la compagnie aérienne « de l’Est », a assuré la formation de vol.

Les organes d’enquête de l’extrême-orient de la gestion d’instruction des transports de la commission d’Enquête de la Fédération de russie excitèrent une affaire pénale au motif de l’infraction visée à c. 3 c. 263 du code PÉNAL de la fédération de RUSSIE (« la Violation des règles de la sécurité routière et de l’exploitation du transport aérien). Décrit les trois versions principales de l’épave de l’aéronef: les conditions météorologiques, la panne technique d’un navire ou d’une erreur de pilotage.