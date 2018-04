Chorégraphe du ballet « la Dame aux camélias de John Neumeier

© Valery Шарифулин/TASS

NOVOSSIBIRSK, le 12 avril. /TASS/. Deux journées de la tournée de la Russie avec le ballet de John Neumeier « la Dame aux camélias », dans le cadre de спецпроекта ferment à Novossibirsk programme V Транссибирского art festival, dirigé par le violoniste Vadim Repin. Comme le dit lui-même Repin, les spectacles de ce spectacle un événement n’est pas seulement pour Novossibirsk, mais également pour le théâtre.

« C’est un événement unique, comme un assez grand nombre d’années, le Grand théâtre n’est pas en tournée en Russie, Novosibirsk et deviendra la première ville où plénière sera emmené son spectacle. De plus, cette mise en scène de John Neumeier depuis sa création en 2014, jamais les murs du Grand théâtre ne quittait pas », a déclaré le musicien.

Comme le précisent les organisateurs du festival, le 12 avril, le rôle de Marguerite Gautier tire prima du Grand théâtre, lauréat du prix d’etat de la fédération de RUSSIE Svetlana Zakharova. Lot de Armand Дюваля danse premier Grand Denis Родькин. Le 13 avril à ces partis se produiront les autres étoiles du théâtre – Olga Smirnova et Artem Ovcharenko. Pour l’organisation de spectacles à Novossibirsk de Moscou est venue d’une troupe de plus de 210 personnes.

Le spectacle « la Dame aux camélias » moderne chorégraphe John Neumeier a présenté pour la première fois en 1978, à Stuttgart. Aujourd’hui, il est parmi les plus populaires ballets de la seconde moitié du XXE siècle.

V Транссибирский art festival, s’est déroulé à Montpellier du 9 mars au 2 avril, dans le cadre de la tenue de plus de 20 concerts, master-classes et les rencontres avec des stars internationales qui ont visité le 19 mille spectateurs. Encore près de 14 millions de personnes ont regardé la diffusion en ligne des concerts. Dans le cadre de l’art du festival, à Novossibirsk, a sonné le premier cinq, c’étaient des œuvres d’Alexis Игудесмана, Daniel Шнидера, André Moltchanova, Michel Крутика et Sophie Губайдулиной.

Partie russe du festival est également organisée à Krasnoïarsk, Moscou, Saint-Pétersbourg, Samara, en juin et en juillet, les musiciens partent en tournée aux états-UNIS et le Japon.