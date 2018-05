Le grand théâtre de la Russie ouvrira en tournée sur la scène du Grand théâtre de Shanghai

Le grand théâtre de Shanghai

© Coolcaesar/Wikimedia Commons

SHANGHAI, le 14 mai. /Corr. TASS Olga S/. Académique, le Grand théâtre de la Russie (ГАБТ) ouvre lundi en tournée sur la scène du Grand théâtre de Shanghai, où présentera l’opéra de Nicolas rimsky-Korsakov la fiancée du Tsar », TASS a rapporté le porte-parole des ГАБТ Katerina Novikova.

L’interlocuteur de l’agence a rappelé, pour la première fois, la compagnie d’opéra ГАБТ s’est rendue en Chine en 2010. « Alors interventions ont eu lieu sur la scène du Grand théâtre de Shanghai, sur ce même site ont lieu, et les tournées », – a expliqué l’Novikova.

Elle m’a dit qu’en 2018, le Grand théâtre de Shanghai a 20 ans. À l’occasion de l’anniversaire de jouer sur les planches de l’opéra de Shanghai invités les meilleurs créatifs de différents pays du monde, notamment le Grand théâtre de la Russie.

La fiancée du tsar » sera diffusé trois fois, 14, 15 et 16 mai. Pour la télécommande verrouille directeur musical et chef d’orchestre de ГАБТ Tugan Сохиев. Mise en œuvre des principaux partis se produiront les meilleurs chanteurs de la Grande, y compris La Почапский, Olga Seliverstova et Vladimir Маторин, célébré au début de mai, l’anniversaire de 70 ans .

À propos de « La fiancée »

Rimsky-Korsakov a écrit « Royale fiancée » en 1898. À la base d’un livret – le même drame d’un Lion de Meya dont l’intrigue raconte l’histoire vraie. En 1571 купеческая la fille de Marthe Собакина sur смотринах a été choisi en honneur du roi d’Ivan le Terrible, et après 15 jours de façon inattendue est décédée, selon la rumeur, a été empoisonnée par le poison.

La première de « La mariée » a eu lieu le 22 octobre 1899 Privé à l’opéra de Mammoth. Dans le Grand théâtre pour la première fois a été mise en 1916, et puis pratiquement disparu du répertoire. La production actuelle de la est devenu le septième, mais toujours ornent le paysage de Fiodor Feodor.

De l’opéra, au ballet

« Après la projection de « La mariée » dans le Grand théâtre de Shanghai continuera tournée à Pékin, où sera la scène de la compagnie de ballet », a déclaré le porte-parole des ГАБТ.

Selon elle, le ballet de la partie de la tournée aura lieu à Beijing du 18 au 25 mai sur la scène du centre National des arts de la scène. Tout d’abord montré « le Corsaire » Adolphe adam dans la mise en scène d’Alexis Ратманского et Yuri Bateliers. Le deuxième titre, inclus dans гастрольную l’affiche de devenir un « Flammes de Paris », sur une musique de Boris Асафьева dans la mise en scène d’Alexis Ратманского, qui redonne vie et a repris en grande partie perdu le célèbre ballet soviétique Vassili Вайнонена.

Parmi les principaux solistes, travaillant dans le ballet des productions – prima ballerina du Grand théâtre de Catherine Крысанова, première du Grand théâtre de Vladislav Lantratov et Denis Родькин.

Après avoir terminé un discours en Chine, la compagnie de ballet du Grand théâtre se rendra dans la capitale de la Corée du Sud, Séoul, où le 28 et 29 mai, de l’illustre ballet de piotr Tchaïkovski, le lac des Cygnes dans la mise en scène de Youri Grigorovitch. « Mai la tournée du Grand théâtre de durer plus d’un croissant », a conclu le porte-parole des ГАБТ.