Le groupe ABBA a parlé de ses nouvelles chansons

Le groupe ABBA

STOCKHOLM, le 3 mai. Avant la première de deux chansons du groupe ABBA de ses membres, Bjorn Ulvaeus et Benny Andersson, dévoilé quelques détails de leurs nouvelles compositions. Les chansons sont appelés Don’t shut me down (Ne ferme pas moi) et I still have faith in you (Je crois toujours en toi).

« C’est попсовый schlager », décrit Andersson la première des chansons dans une interview avec le journal Aftonbladet. En ce qui concerne le deuxième, alors, selon le compositeur, l’attribue à une certaine catégorie est assez difficile. « Il est écrit dans la taille 6/8, et sous elle, vous ne pouvez pas danser du disco », dit – il.

Pour la première fois en 35 ans, les musiciens ABBA se sont réunis et ont enregistré deux nouvelles chansons. « Nous avons tous senti que 35 ans plus tard, il serait intéressant de se rencontrer et d’aller dans un studio d’enregistrement. Ce qui est arrivé. Comme si le temps s’est arrêté, et nous étions les seuls en vacances », a souligné le groupe dans un communiqué de presse publié le 27 avril.

Une des chansons est présenté dans un format inhabituel. Comme dit précédemment membre d’un groupe de Bjorn Ulvaeus, ABBA se produira de nouveau ensemble. Certes, ce ne seront pas les artistes eux-mêmes, et leurs copies numériques des avatars ou « аббатары ». Les membres du groupe ont visité la Silicon valley aux états-UNIS, où ont été effectuées les mesures de la tête pour créer leurs homologues de l’échantillon de 1979.

La bbc et NBC se rassemblent à l’automne afficher les émissions de télévision en l’honneur du groupe. Avec l’une des nouvelles chansons et sortiront « аббатары ». Une fois la groupe fera les concerts.

Petit-déjeuner de la musique le quatuor ABBA a été créé en 1972 Par Ульвеусом, Benny Андерссоном, Агнетой Фельтског et Anni-Frid Lyngstad. À ce jour, vendu plus de 400 millions de disques du groupe. Au-delà de dix ans d’existence, le quatuor a sorti huit albums, de nombreux recueils de chansons d’équipe donnent à ce jour. Chaque année, environ 2-3 millions de disques du groupe de trouver leurs acheteurs. La Comédie Musicale « Mamma Mia! », qui est fondé sur des chansons d’ABBA, a examiné plus de 60 millions de personnes dans des centaines de théâtres du monde, y compris à Moscou.