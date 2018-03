Le groupe de contact a adopté le texte de la déclaration sur une trêve dans le Donbass depuis le 5 mars

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Les participants du groupe de contact sur le règlement de la situation à l’est de l’Ukraine ont convenu, vendredi, le texte de la déclaration sur la décision d’entrer dans le Donbass depuis le 5 mars le régime du cessez-le-feu. Ce sujet a déclaré aux journalistes полпред de la fédération de RUSSIE dans le groupe Boris Gryzlov.

« Aujourd’hui, le groupe de contact avec la participation de représentants des districts des régions de Donetsk et de Lugansk a confirmé l’attachement de la généralisation, durable et illimitées cessez-le-feu, qui commencera à minuit une minute, le 5 mars 2018 », dit – il.

« Dans un communiqué du groupe de contact souligné l’importance de l’adoption et le respect des ordres de cessez-le-feu inconditionnel de l’application des mesures disciplinaires en cas d’infraction mode, dit – il. – Souligné la nécessité pour les parties d’un conflit de ne pas mener des actions offensives et des opérations de renseignement, désigne l’interdiction de faire feu dans la direction, et de la part des établissements humains, de déploiement et d’utilisation d’armes lourdes dans les agglomérations et près d’eux. En outre, les parties sont prêts à se conformer à l’exigence de ne pas mener délibérées, les bombardements de l’infrastructure civile – les écoles, les garderies, les hôpitaux ».

Selon полпреда, les parties a également déclaré encore une fois sur sa commune et un engagement ferme de la pleine mise en œuvre de minsk, des accords.

« Je veux exprimer l’espoir que cette trêve est respectée plus complète et précise que la vigueur au cours des périodes précédentes, et servira de base pour le début de l’action politique du conflit », a – t-il.

À l’issue tenue mercredi à Minsk, à la prochaine rencontre du groupe de contact, le représentant spécial du président de l’OSCE Martin Сайдик a déclaré que les parties avaient évoqué la nécessité de l’annonce de la nouvelle de la trêve dans le Donbass. Selon lui, au moment de la décision finale n’a été prise, mais les parties ont convenu d’élaborer dans les prochains jours.