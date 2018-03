Le groupe industriel Solvay va changer de visage tout en réaffirmant son ancrage bruxellois

Son siège de Neder-Over-Hembeek va être reconstruit et, surtout, l’entreprise veut mettre sur pied un véritable centre de recherches bruxellois avec l’ULB et la VUB. Une manière pour le groupe d’améliorer sa visibilité.

Parce que si le nom Solvay est bien connu du grand public et que l’entreprise – du haut de ses 150 ans – fait partie du patrimoine industriel belge, ses activités aujourd’hui sont beaucoup plus méconnues.

Aéronautique, automobile, composants pour écrans de smartphones aussi… Le groupe belge, devenu structure mondiale, emploie 25.000 personnes.

Aujourd’hui, Solvay veut réaffirmer son ancrage bruxellois

« Ce que nous souhaiterions, c’est irrigué plus fortement vers cet environnement bruxellois et belge, déclare Jean-Pierre Clamadieu, directeur général du groupe. Nous voudrions vraiment pouvoir partager les compétences technologiques que nous amenons dans cette zone. Nous pouvons aussi bénéficier des compétences de recherches et technologiques qui sont développées dans les universités. Je pense qu’il y a vraiment la place pour construire un vrai projet, ouvert vers l’extérieur. »









Du haut de ses 150 ans, l’entreprise Solvay fait partie du patrimoine industriel belge. – © RTBF

Des activités de recherches ont déjà lieu aujourd’hui à Neder-Over-Heembeek, au siège du groupe Solvay. Mais on ne peut pas vraiment parler d’un véritable centre de recherches et d’innovation.

Et les partenariats universitaires sont aujourd’hui inexistants. Des contacts avec les deux recteurs de l’ULB et de la VUB auraient déjà eu lieu, avec la ville de Bruxelles aussi. Mais il faudra sans doute encore attendre quelques semaines avant de découvrir les plans d’architecte. Et un partenariat plus concret.