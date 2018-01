Le Guardian: Colin Firth a refusé de continuer la collaboration avec Woody Allen

TASS, le 19 janvier. L’acteur britannique Colin Firth a déclaré qu’il renonce à la poursuite de la coopération avec le célèbre américain réalisateur Woody Allen. A rapporté vendredi le journal The Guardian.

« Ne veux plus travailler avec lui », et de participer à toute lancés à leur projets, conduit la publication de la déclaration de Firth, qui a suivi après l’accusation Allen la réception de la fille de Dylan Farrow dans les cas de violence sexuelle. Par son approbation, il est arrivé en 1992. Les mesures à prendre par le réalisateur ont fait l’objet d’une enquête en 1993, mais aucune accusation à l’égard d’Allen cause n’ont pas été.

Le lauréat du prix « Oscar », le créateur de ces bandes que « Match Point » (2005) et « Minuit à Paris » (2011) a catégoriquement rejeté ces accusations, les qualifiant de « faux et позорящими ». En 1992, dans la famille de la réalisatrice et de l’actrice Mia Farrow a éclaté le scandale autour de la réception de la fille de Sun Kyi et sa relation avec Allen. Par la suite, Sun Kyi et Allen se marièrent et êtes bien adoptée par les deux filles. Elle-même, Mia Farrow a adopté un total de 10 enfants de différents pays.

Précédemment Firth aussi catégorique, s’est prononcé à l’égard de l’accusé de harcèlement sexuel producteur américain Harvey Вайнштейна, dont la société a publié la bande, « dit le Roi » (2010) de se débarrasser du roi George VI du royaume-Uni de bégaiement. Pour la réalisation du rôle du roi Firth a reçu le « Oscar ». L’acteur britannique a appelé Вайнштейна « terrible de l’homme ».

Le journal The New York Times l’an dernier a publié issue d’une enquête d’un journaliste un article qui disait que Weinstein pendant environ 30 ans a des sollicitations des collaborateurs d’entreprises, où il a travaillé. Le producteur aurait cherché à proximité avec eux en échange de la promotion dans la carrière. Après cela, Weinstein a été exclu de la composition de l’American academy of motion picture arts, присуждающей Oscars.

À cet égard, le scandale de Woody Allen a exprimé la crainte dans la possibilité qui provoquent leur « chasse aux sorcières » à Hollywood.