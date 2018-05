Le Japonais Yasuhiro Fujio est le nouveau jeune chef primé par San Pellegrino

Le Japonais Yasuhiro Fujio a remporté dimanche soir, à Milan, le titre de San Pellegrino Young chef 2018. Lors de la finale mondiale de ce concours gastronomique, il cuisinait le poisson sucré de rivière « Ayu » et a également été sacré du « Taste of authenticity award ».

Les 21 lauréats des compétitions régionales qui ont participé à la finale des 12 et 13 mai étaient évalués par un jury international de chefs, appelé les « sept sages » et composé de Virgilio Martínez (Pérou), Margarita Forés (Philippines), Brett Graham (Royaume-Uni), Annie Féolde (Italie), Dominique Crenn (Etats-Unis), Anna Roš (Slovénie) et Paul Pairet (Chine).

Les plats ont été goûtés sur base des cinq règles d’or de cette compétition gastronomique qui signait sa quatrième édition: ingrédients, compétences, génie, présentation et message. Les jeunes cuisiniers devaient avoir moins de 30 ans et travailler depuis au moins un an comme chef, sous-chef ou chef de partie dans un restaurant.

Frederic Chastro, chef et propriétaire du restaurant « Sõma » à Anvers, représentait la Belgique. Il avait imaginé un « Envuelto (mets colombien) de lapin belge, abats et cervelet, chicons biologiques et jus corsé à la bière brune ». Le chef d’origine franco-colombienne était coaché par Peter Goossens (« Hof van Cleve »***).