Le joueur de Liverpool et de l’équipe d’Égypte Salah élu joueur de l’année en Afrique

Mohamed Salah lors de la cérémonie de remise des prix de la Confédération de football de l’Afrique

© EPA-EFE/CHRISTIAN THOMPSON

TASS, le 5 janvier. L’attaquant de l’équipe de l’Égypte et de l’anglais de Liverpool, Mohamed Salah est reconnu comme le meilleur joueur de la en 2017 en Afrique. Ceci est le site officiel de la Confédération de football de l’Afrique. La cérémonie de remise des prix de la Confédération de football de l’Afrique est passée à Accra (Ghana).

Salah pour la première fois remporté ce prix, en tapant 625 voix. Dans le dernier vote de 25 ans, l’attaquant a contourné le milieu de terrain de Liverpool et de l’équipe d’Sénégalais Sadio Mané (507 votes) et габонского attaquant du Borussia dortmund Pierre-Эмерика Обамеянга (311 votes).

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2017 #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/WswmPqcZBY

— La CAF (@CAF_Online) le 4 janvier 2018,

Le titre de meilleure joueuse la troisième fois, a remporté la représentante du Nigéria Асисат Ошоала, le meilleur jeune joueur de football a été reconnu de 19 ans, Патсон Duck de la Zambie, qui joue pour le club autrichien « Liefering ».

Le meilleur entraîneur de l’année est devenu un argentin, le sélectionneur de l’Egypte Héctor Cooper, qui a conduit l’équipe à l’argent des médailles de la Coupe d’afrique des nations 2017. En finale, les egyptiens ont cédé la place à l’équipe du Cameroun avec un score de 1:2. L’équipe nationale de l’année a été reconnu par l’équipe de l’Égypte.

Équipe nationale de l’Egypte à la coupe du monde 2018 jouera dans un groupe avec un club russe. La rencontre Russie – Egypte se tiendra le 19 juin à Saint-Pétersbourg. Aussi rivaux de l’équipe de la Russie à l’étape finale de la coupe du monde 2018 de football de l’acier de l’équipe d’Arabie Saoudite et de l’Uruguay. Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie.