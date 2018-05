Le juriste Etienne Dujardin à nouveau candidat libéral à Woluwe-Saint-Pierre

Ses contributions régulières dans l’hebdomadaire « Le Vif-l’Express » et dans « La Libre Belgique » et son activité sur les réseaux sociaux ont contribué à faire d’Etienne Dujardin une personnalité médiatique. Juriste dans le secteur privé, Etienne Dujardin ne se présente plus depuis plusieurs mois comme le sympathisant libéral qu’il était il y a six ans. Il figurait en effet, lors des élections communales de 2012, sur la Liste du Bourgmestre (MR) Willem Draps à Woluwe-Saint-Pierre. Et en octobre, il sera à nouveau candidat sur la liste MR emmenée cette fois par Alexia Bertrand, membre du cabinet de Didier Reynders. Etienne Dujardin se verrait en outre bien figurer sur la liste MR aux prochaines élections régionales de 2019. A Woluwe-Saint-Pierre, il compte mener campagne contre un projet de construction de 200 logements sociaux.