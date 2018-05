© REUTERS/Eric Gaillard

TASS résume le travail du jury russes critiques, dont l’activité est en 2018 a été organisée par les forces agences de presse et РОСКИНО, une organisation qui soutient et promeut le cinéma russe à l’étranger. Le film-vainqueur à l’issue d’un vote reconnu par l’industrie nationale de la peinture « l’Été », réalisé par Cyrille Серебренникова, sa note moyenne de 4,8/5.

À la deuxième place après « l’Été » est situé coréen thriller « Flamboyant » du metteur en scène Lee Chang-Don, son évaluation — 4.3/5. À la troisième place — à la fois les deux films avec le même classement, c’est un film polonais de la « guerre Froide » de Paul Павликовского et le travail de l’italien Alice Rohrwacher « Happy Lazare », eux — 4.2/5.

Il est prévu que tous ces films sortent en salles en russie, mais la date de sortie jusqu’à ce qu’il y a seulement de « l’Été »: voir ce film dans les cinémas il sera possible à partir du 7 juin.

D’évaluer les films qui seront présentés en compétition, TASS et РОСКИНО a invité des russes, des critiques de cinéma, dont Anton dolin, André Плахов, Catherine Мцитуридзе, Valery Кичин et al. Chaque jour les résultats du vote sont publiés en russe et en anglais, a été mis à jour.

Les pages de couverture des prix du festival, dont la palme d’Or seront décernés lors de la cérémonie de clôture le 19 mai. Pour la première fois en 25 ans, la cérémonie sera diffusée en Russie sur la chaîne de télévision le Film de TV.