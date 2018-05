Le jury russes film critics appréciera pour TASS programme compétitif du festival de Cannes

© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

TASS en collaboration avec РОСКИНО – une organisation qui soutient et promeut le cinéma russe à l’étranger, a préparé un projet spécial à cannes fête ses, qui débute le 8 mai en France.

D’évaluer les films qui seront présentés en compétition, TASS et РОСКИНО a invité des russes, des critiques de cinéma, dont Anton dolin, André Плахов, Catherine Мцитуридзе, Valery Кичин et al.

Chaque jour, les résultats du vote sont publiés en russe et en anglais, seront mis à jour, à la suite de quoi les professionnels et les journalistes qui travaillent pendant le festival de Cannes, ainsi que les lecteurs de la Russie et d’autres pays du monde seront en mesure de comprendre le rapport de force au moment de l’inspection et d’apprendre à propos des images qui ont été choisis. En outre, une partie de ses évaluations des participants du jury прокомментируют.

Le festival du film offre concurrentiel film double prix « Oscar » de Asghar Farhadi, « Tout le monde sait » avec Penelope Cruz et Javier Бардемом dans les rôles principaux. Avec cette image pour la palme d’Or luttera 21 le travail des cinéastes du monde entier, dont Jean-Luc Godard, Paul Павликовский (« Oscar » pour le film « Ida » en 2015) et de Nuri Bilge Ceylan, le vainqueur du festival de Cannes en 2014. Au programme de la compétition participent également deux films russes réalisateurs: c’est « l’Été » de Cyrille Серебренникова et « Ike » de Sergei Дворцевого, les deux pour la première fois pris dans le programme principal de concours.

Hors compétition à Cannes montrent un nouveau travail de Lars von Trier sous le nom de « la Maison que Jack a bâtie », connu inachevée de Terry Gilliam, « l’Homme qui tua Don Quichotte », adaptation cinématographique de « 451 degrés Fahrenheit » de la chaîne de télévision HBO, ainsi que « Han Solo: Star wars. L’histoire », le prochain film dans l’univers de « Star wars », qui sort dans la location. Le festival se terminera le 19 mai, alors même résumer le vote du jury TASS et le jury de la compétition, qui cette année, entre autres, sont entrés l’actrice Cate Blanchett et réalisé par Andreï Zviaguintsev.

Outre le partage avec TASS le jury, РОСКИНО organise le travail de pavillon russe sur le marché du film de Cannes, sera présenté de nouveaux films locaux, qui, à l’avenir sortiront dans la location. Parmi eux, le « Unforgiven » Сарика Андреасяна, documentaire de travail de la Foi Кричевской « l’Affaire Sobtchak » et la série. En outre, dans le pavillon russe passeront de nombreuses conférences de presse, sur eux Igor Поплаухин, le seul membre de Cannes étudiante du programme Cinefondacion, présente son court-métrage « Calendrier ».