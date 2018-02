SOFIA, le 26 février. /Corr. TASS Igor Ленкин/. Officielle de la présentation du livre du Patriarche de Moscou et de Toute la Russie Cyrille « les Pensées de chaque jour de l’année », publiée à la veille de sa visite en Bulgarie, a passé lundi dans la capitale bulgare. Comme le rapporte TASS, le journaliste de l’événement, la cérémonie avec la participation de représentants de l’église Orthodoxe Bulgare (BOC), les diplomates russes a eu lieu en Russie, culturel et centre d’information (РКИЦ) à Sofia.

« Avec le livre, qui a absorbé les citations d’articles et de sermons du patriarche Cyrille, maintenant dans sa propre langue peuvent rencontrer nos orthodoxes bulgares frères. Il est remarquable et il est particulièrement agréable que la présentation, la publication a lieu à la veille d’une célébration de notre fête de 140 ème anniversaire de la libération de la Bulgarie du joug ottoman. Lors de ces manifestations seront présents le Patriarche de Moscou et de Toute la Russie Cyrille, dont nous attendons tous avec impatience, a déclaré l’ambassadeur de Russie en Bulgarie Anatoly Makarov.

« Séculaire de la relation entre nos peuples frères reste indissoluble et aujourd’hui, je suis convaincu que le mérite de cette, à bien des égards, appartient le juste et humble de personnalités de nos services infirmiers églises orthodoxes. J’espère que le livre « les Pensées de chaque jour de l’année » aidera beaucoup pour trouver des réponses à leurs questions, à travers la sage parole pastorale du patriarche Cyrille de moscou », – a déclaré le diplomate russe.

Le recteur de l’église Russe à Sofia, l’archimandrite Philippe est rapporté que le livre a été préparé pour l’impression à l’initiative протойерея BOC Йоана Карамихалева, qui est devenu son traducteur. « Cette édition a eu lieu afin de sensibiliser les fidèles à la BOC et la société bulgare avec проповедническим le don de sa sainteté le patriarche Cyrille de moscou, l’un des plus éminents prédicateurs modernes de l’église orthodoxe. Nous sommes convaincus que sa visite apportera beaucoup de bonté et de renforcer les relations réciproques entre nos états et de nos églises ».

Bulgares, la publication du livre du patriarche Cyrille a été réalisé avec la participation de l’Hôtellerie ROC à Sofia.

Après la présentation du livre dans РКИЦ a eu lieu le concert de la plus ancienne à la Russie de Moscou Синоидального de la chorale, sous la gestion de l’artiste émérite de Russie Alexeï Пузакова.

À propos de la visite du patriarche Cyrille

La visite du Patriarche de Moscou et de Toute la Russie Cyrille à la Bulgarie se tiendra du 2 au 4 mars. Son programme comprend l’accès au sommet de Chipka et la participation à des manifestations consacrées à la 140e anniversaire de la signature de San stefano du traité de paix et la libération de la Bulgarie du joug turc. Dans la cathédrale patriarcale de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski de Sofia aura lieu commun de la liturgie, le patriarche Néophyte et le patriarche Cyrille.