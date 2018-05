Le Luxembourg a décidé à son tour mercredi de convoquer l’ambassadrice d’Israël auprès de la Belgique et du Grand Duché à la suite des « violences inacceptables » lundi à Gaza, a annoncé le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères.

Le ministère « souhaite évoquer à cette occasion l’usage disproportionné de la force contre des civils palestiniens dans la bande de Gaza (…) et les propos publics tenus à cet égard par l’ambassadrice d’Israël », selon un communiqué.

Mme Simona Frankel, ambassadrice d’Israël pour la Belgique et le Luxembourg, avait été convoquée mardi par le ministère belge des Affaires étrangères à Bruxelles où elle s’est rendue mercredi.

La diplomate israélienne a déclenché une polémique en qualifiant de « terroristes » les victimes palestiniennes des tirs de l’armée israélienne lundi à Gaza dans des déclarations à la radio RTBF. Mme Frankel a également estimé que le recours à la force par Israël n’avait pas été disproportionné.

Un « usage disproportionné de la force contre des civils »

« Le Luxembourg condamne fortement l’usage disproportionné de la force contre des civils et demande une enquête internationale indépendante », indique le ministère.

Près de 60 manifestants palestiniens ont été tués par balles et 2.500 blessés lundi lors de protestations contre le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

Le chef de la diplomatie luxembourgeoise, Jean Asselborn, se joint aux appels de la communauté internationale, notamment de l’ONU, « pour que les acteurs sur le terrain et les responsables dans la région fassent preuve de calme et de retenue afin d’éviter une nouvelle éruption de violence et toute autre action qui ne ferait qu’éloigner la perspective d’une paix juste et durable au Proche-Orient », conclut le communiqué.