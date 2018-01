Le magasin Carrefour de Belle-Ile a rouvert ses portes ce mardi

Au terme d’une assemblée qui s’est tenue ce mardi matin, les travailleurs ont voté la réouverture du magasin.

Avant 9 heures, des clients attendaient déjà devant le volet. A 9 heures 45, ils ont donc pu rentrer dans le Carrefour de Belle-Ile.

Pour rappel, les travailleurs étaient en grève depuis jeudi, date de l’annonce de l’importante restructuration du groupe Carrefour et de la décision de fermeture de l’hypermarché de Belle-Ile à la fin du mois de juin. Au niveau national, ce sont 1.200 emplois qui sont menacés.

Nous sommes choquées. Nous allons nous battre.

Même si le magasin a rouvert ses portes, les travailleurs restent sous le choc. C’est notamment le cas d’une caissière qui travaille à l’hypermarché depuis 30 ans. Nous l’avons rencontrée. Elle nous a expliqué comment elle se sentait en cette journée de reprise de travail: « Pas bien du tout. Nous sommes choquées, toutes et tous. Mais nous allons nous battre tous pour notre avenir, pour notre carrière, pour tout ce qui s’en suit ».

On va mettre des stratégies en place

Alors, pourquoi avoir quand même décidé d’ouvrir aujourd’hui? « Mettez-vous à la place des gens » répond la déléguée CNE Dominique Boonen. « Ce sont des travailleurs mi-temps, des petits salaires. On ne peut pas se permettre de faire des grèves à long terme. L’état d’esprit, il faut savoir qu’il est exactement le même que jeudi à l’annonce de la fermeture. On reprend aujourd’hui, mais ça ne veut pas dire que parce que c’est ouvert aujourd’hui, ce ne sera pas fermé demain. Tous les jours, on a des infos. Tous les jours, on fera des assemblées pour les informer en front commun. On va mettre des stratégies en place, on commence déjà d’ailleurs, pour, dans le futur, avant la fermeture, refaire des actions et des fermetures. C’est clair que servir Carrefour de la même manière qu’on l’a fait pendant plusieurs dizaines d’années, ça ne va pas être possible ».

