Le marché matinal de Droixhe cherche à s’étendre

A quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, le « centre de gros » de Droixhe est l’un des endroits que privilégient les restaurateurs et les traiteurs, pour se fournir en produits de bouche. L’effervescence est pourtant relative: du côté des primeurs, une part importante de l’activité consiste à fournir les détaillants qui revendent sur les marchés hebdomadaires dans les diverses localités; et, avec le mauvais temps de décembre, les commandes n’ont pas atteint des niveaux exceptionnels. Par contre, les comptoirs de gibiers, de volailles et de charcuteries fines connaissent une forte fréquentation de dernière minute.

Des projets d’extension

Au-delà de cette période très particulière, le « marché couvert » affiche globalement une belle santé économique, au point de nourrir des ambitions d’extension. Il occupe un hectare et demi, environ, avec près de quatre mille m² d’entrepôts. Le taux d’occupation avoisine les 100%. Il faut donc commencer à songer à un agrandissement. Dans un premier temps, la recherche de locaux disponibles dabns les alentours a commencé. L’abattoir voisin, par exemple, ne tourne pas à pleine capacité. Mais la construction d’un ou deux bâtiments est clairement envisagée. L’un des occupants actuels s’est déclaré intéressé par deux mille m² supplémentaires. Mais ce projet reste entouré d’une grande confidentialité.

La forte baisse de régime, à la fin du siècle dernier, semble, depuis le début de cette décennie, une page définitivement tournée.