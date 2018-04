Le match d’ouverture de kaliningrad stade de la coupe du monde 2018 aura lieu le 12 mai

Le Stade « Kaliningrad »

KALININGRAD, le 9 avril. /TASS/. Le troisième test match de kaliningrad stade de la coupe du monde 2018 de football, qui aura lieu le 12 mai, sera le jeu de l’ouverture de l’arène. Cela a été annoncé lundi aux journalistes le vice-ministre des sports de la fédération de RUSSIE Paul Novikov.

« Un match d’essai, qui sera la dernière, le 12 mai, ce sera le match d’ouverture du stade, où nous avons en fait pas de problème, pas de défauts déjà ne doit pas l’être », dit – Novikov, sans préciser quelles équipes passeront ce jeu.

Test matches de kaliningrad stade auront lieu le 11 et le 21 avril avec l’augmentation progressive de remplissage des tribunes. Le match est vendu à 15 millions de billets. Les premiers jeux sont conçus pour tester le stade lui-même, le schéma de transport de mouvement sur lui des fans, des systèmes de sécurité, a précisé l’adjoint du chef du ministère des sports de la fédération de RUSSIE, notant que les tests doivent permettre d’identifier les lacunes, et les organisateurs sont ouverts pour les messages sur eux de la part des téléspectateurs, de la presse et des joueurs.

« Pour nous, c’est un nouvel objet, nous ne l’ont pas encore jusqu’à la fin de avons testé et nous allons voir comment il va se comporter déjà directement avec les gens », a expliqué Novikov, précisant que cela est due à la limitation du nombre de places dans les gradins sur les premiers matches.

S’agissant de la préparation du stade et plus de Kaliningrad à l’accueil de la coupe du monde de football, le chef adjoint du ministère des sports de la fédération de RUSSIE a souligné que l’office dans l’ensemble satisfaits de ce que fait la région. « Nous avons fait aujourd’hui, il n’y a aucune des risques dans l’ensemble du programme [de formation] », dit – il, tout en reconnaissant que le stade est remis avec retard – au plus tard le 1er avril « les entrepreneurs nous ont raté ». Les problèmes qui touchent à la responsabilité de la région de Kaliningrad, selon lui, en suspens, notamment sur les hôtels, les terrains d’entraînement.

Parler de choix de lieu sous la construction du stade, sur l’île d’Octobre, Novikov a admis qu’il était « l’adversaire » de ce placement. « Alors que la région de Kaliningrad a insisté sur la construction du stade [sur l’île] et le développement de l’île – c’était tout à fait correcte, c’est finalement le temps a montré », a – t-il dit, ajoutant que la région a obtenu le nouveau quartier de la ville où sera de développer la forme physique et le sport, et les habitants recevront la qualité d’un endroit pour rester.

Le championnat du monde de football 2018 aura lieu du 14 juin au 15 juillet sur les 12 stades dans 11 villes de la Russie. Kaliningrad prendra quatre matchs de la phase de groupes: Croatie – Nigeria (16 juin), Serbie – Suisse (le 22 juin), l’Espagne – Maroc (25 juin) et l’Angleterre – Belgique (28 juin). Le stade de Kaliningrad peut accueillir 35 mille spectateurs. Selon les estimations du Ministère de la culture et le tourisme dans la région, durant les jeux dans la région viendront jusqu’à 120 milliers de touristes.