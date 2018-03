TASS, le 5 mars. Match 22-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league) entre пермским « Амкаром » et тульским « Arsenal » sera joué à Oufa, puisque le terrain du stade de Perm n’est pas conforme aux normes. Ce sujet communique le service de presse « Амкара ».

La rencontre devait avoir lieu le 9 mars à Perm. Maintenant, le jeu se tiendra le même jour à Oufa sur le stade, le Pétrolier », qui est la sauvegarde de perm de l’équipe. « Amkar » prévoit d’organiser le départ des supporters, et pour fournir une compensation aux titulaires de comptes matchs de l’équipe.

La commission mixte Russe de football (RFS) et la premier league pour l’admission des terrains de football avec gazon artificiel pour les matches du championnat de la Russie a reconnu la pelouse au stade de « l’Étoile » à Perm n’est pas conforme aux normes. À cet égard, « Amkar » ne sera pas en mesure d’effectuer de la maison de jeux sur leur stade à remédier à la situation. Comme indiqué dans le message « Амкара », en septembre 2017, la pelouse a été reconnu apte pour les matches et le club a reçu un certificat, qui expire en 2020. Avant le match de la Coupe de Russie contre le koursk « avant-garde » la commission a vérifié la zone de décider que, sur le stade, vous pouvez effectuer des matches.

« Après le match de la Coupe de Russie au stade de « Star » a visité une autre commission, et la zone a été reconnue non conforme aux normes en raison de l’absence sur elle granulats – synthétique miettes, nécessaire pour des performances optimales du champ. Cela s’est passé pour la raison suivante – tout au long de l’hiver était en cours de préparation pour le match avec un « avant-garde », et le stade a été retirée de l’ordre de 4000 mètres cubes de neige. Enfin, avant ce match a été abondante chute de neige durant toute la journée de jeu de tracteur nettoyé avec de la pelouse en permanence падавший de la neige, et à la suite de terrain a perdu une partie de ce засыпного de la matière. En conséquence, la hauteur de remblai de chapelure était en dessous de la nécessaire, qui est le fondement de l’interdiction des matches », – dit dans le message du club.

« Sur les technologies existantes, de s’endormir bébé, vous pouvez seulement à zéro la température et le temps sec, ainsi que de remédier à la situation dans les prochains jours n’est pas possible. Dès que les conditions météorologiques permettent à mener sur le terrain dans un bon état, il sera fait immédiatement », – a déclaré dans un communiqué « Амкара ».

« Amkar » occupe la 14e place au classement de la Russie après 21 tours. Dans l’actif de la région de perm et de commande de 22 points. « L’arsenal » avec 28 points occupe la septième place.