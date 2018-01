Le médecin: Élie II a subi un examen médical et se sent bien

TBILISSI, le 5 janvier. /TASS/. De 85 ans, le catholicos-patriarche Élie II a passé avec succès un examen médical de routine dans les cliniques de Tbilissi. Cela a été annoncé le 5 janvier aux journalistes son médecin personnel Цисана Шартава.

« Nous sommes satisfaits des résultats de l’enquête, le Patriarche se sent bien, continue le traitement de la bronchite », a déclaré Шартава. Selon elle, les médecins de « prendre toutes les mesures nécessaires afin d’Élie II a pu prendre part à la liturgie, à l’occasion de la Nativité du Christ » dans la nuit du 7 janvier.

Ilia II a souligné le 4 janvier ses 85 ans d’existence. « Élie II a dit que l’heure n’est plus faste pour fêter son anniversaire. Il a décidé de modestement rencontrer ce jour, Élie II reçoit les visiteurs et correspondance », – a dit le 4 janvier médecin du Patriarche Manana Шерозия. Le 4 janvier avec le jour de la naissance de son personnellement félicité le président George Маргвелашвили, le premier ministre Georges Квирикашвили et le président du parlement Héraclius Kobakhidze, les membres du gouvernement, des représentants du public.

Selon le recensement de 2014, en Géorgie vivaient de 3 millions de 713 milliers de personnes, dont 83,4% de chrétiens orthodoxes, 10,7% de musulmans, 2,9% – григорианцы, 0,5% de catholiques, les autres adeptes des autres confessions.