NEW YORK, 2 mars. /Corr. TASS Igor Borisenko/. Le metropolitan museum of art depuis le début de mars partiellement refusé existait depuis les années 1970, le système de paiement des billets d’entrée sur le principe du « pay combien tu peux ». Ce journaliste le TASS a rapporté jeudi le représentant du service de presse de l’un des plus grands musées au monde.

« Oui, nous avons changé le système et introduit des frais d’entrée pour la partie des visiteurs », dit – il.

En vigueur avant le système « pay combien tu peux désormais s’applique uniquement aux étudiants des etats de New York, du New Jersey et du Connecticut, ainsi que sur tous les habitants de l’état de New York. Les touristes en provenance d’autres états et les étrangers doivent être obligés de payer pour la visite du musée: adultes – $25, retraités $17. Les enfants jusqu’à 12 ans pourront passer dans le musée gratuitement. Également le droit de visite gratuite ont les membres de la communauté muséale, apportant un soutien financier au montant de $80 à $600 par an et « les cartouches du musée » – ceux qui a musée de soutien d’une valeur de 1200 $à 3500 $par an.

Comme annoncé par l’administration du musée, les billets achetés pour la totalité du prix sera valable pendant trois jours pour visiter tous les trois bâtiments du musée sur la Cinquième avenue, dans le centre de Manhattan, ainsi que des bâtiments « Met-Breuer » (Met Breuer) sur Madison avenue, et « Met Cloître » (Met-Cloisters) dans le nord de Manhattan, sur les rives de l’Hudson.

L’avis du chef du département de la culture new-yorkais de la municipalité de Volume Финкелперла, la nouvelle politique de « donnera le musée une base solide pour la poursuite des différents programmes.

Le metropolitan museum of art a été créé en 1870 et est maintenant le plus grand des états-UNIS. Dans sa réunion de près de 2 millions d’œuvres d’art, de l’époque de l’Ancienne Egypte, de la Grèce et de Rome à l’art moderne. Chaque année, le musée est visité par près de 7 millions de personnes.