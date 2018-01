Le métropolite Hilarion: le ROC est ouvert au dialogue avec les non reconnu par le patriarcat de Kiev

MOSCOU, le 6 janvier. /TASS/. L’église orthodoxe russe (ROC) est prête à construire le dialogue avec les non reconnu par le patriarcat de Kiev, bien exprimé dans la presse des déclarations. À propos de ce samedi, a déclaré le chef du Département des relations ecclésiastiques extérieures du patriarcat de Moscou, le métropolite Hilarion de Volokolamsk, dans l’émission de la chaîne de télévision « Russie 24 ».

« Nous sommes toujours ouverts au dialogue. Bien, je pense qu’une synthèse des conditions, des positions, n’est pas susceptible de faciliter le dialogue. Je pense que si nous voulons vraiment le dialogue, nous devons nous asseoir à la table des négociations et à parler. Pas dans la presse c’est tout vider, et d’abord se parler, de bouche à bouche, de voir quelles sont les différences et de penser, pouvons-nous vraiment de la scission de guérir ou bien les parties restent sur des positions irréconciliables », dit – il.

Plus tôt, le chef méconnue de l’église orthodoxe Ukrainienne du patriarcat de Kiev (UOC-KP) Philarète (Denissenko) a déclaré que la volonté de poursuivre le dialogue sur la fusion avec le patriarcat de Moscou (PCM MP), mais pas sur l’appartenance à l’UOC MP. De l’avis de Filarete, bien plus dans la question de la convergence des églises dépend de MP, parce que la position KP reste inchangée. Selon lui, l’UOC-KP ne ferait jamais partie du patriarcat de Moscou.

À la fin de décembre 2017, l’ancien métropolite de Kiev Filaret, qui est parti à la scission et, en 1992, a fondé la soi-disant le patriarcat de Kiev, n’a pas encore reconnu comme le leader mondial de l’orthodoxie, a envoyé une lettre au patriarche Cyrille et Архиерейскому à la cathédrale avec la proposition sur la manière de surmonter la scission. Le concile épiscopal de l’église orthodoxe Russe a exprimé sa volonté d’entamer des négociations avec l’UOC-KP et a créé une commission ad hoc.

Plus tard Philarète a déclaré que pour parler de réconciliation avec l’église orthodoxe Russe pour discuter de l’autocéphalie, et a souligné que les adeptes du patriarcat de Kiev ne s’uniront avec le ROC. En outre, Philarète a affirmé que l’initiateur de son appel a été la partie russe.