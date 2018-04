MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Les bombardements israéliens de la force aérienne de la base aérienne de T-4 en Syrie doit être considéré comme une provocation, dirigeait le pays intéressé dans la poursuite de la guerre en syrie. Cette opinion a exprimé lundi le chef du comité du Conseil de la Fédération de défense et de sécurité Victor Lettre.

« Les bombardements israéliens de la force aérienne syrienne de la base aérienne de T-4 doit être considérée comme manifestement actions provocatrices, le chef d’orchestre qui a un tout autre pays, intéressée à la poursuite de la guerre en Syrie. Révélateur de la rapidité de la réaction d’Israël, en prenant la responsabilité de l’attaque dans la région de Homs, quand syrien de l’agence SANA a publié des informations sur la participation à elle du Pentagone », – a dit Lettre TASS.

Ce faisant, le sénateur a souligné que la situation, avec le feu profité des terroristes. « Si les choses continuent d’évoluer dans ce courant, les conséquences peuvent être les plus difficiles et inattendues. Et c’est le plus pernicieux façon d’affecter tous ceux qui intensifie les tensions au Moyen-Orient », a déclaré Lettre.

Il a ajouté que la poursuite des combats n’est pas seulement empêche la stabilisation de la situation dans un pays qui bombardent, mais épuise l’armée attaquante sur la Syrie à part. « Il faut se rappeler à ceux qui, obéissant à заокеанским кукловодам, docilement pilonne arabes de la province », a déclaré le chef du comité de défense de la SF.

Selon lui, les participants à la prochaine réunion de l’ONU doivent se concentrer sur l’élaboration de mesures visant à un règlement pacifique de la situation en Syrie, comme la seule voie de négociations et de cessez-le-feu. « Bien sûr, nous continuerons d’appuyer le processus de paix, de fournir une assistance à peuple syrien et легитимному gouvernement syrien, de contrecarrer les tentatives de псевдоборцов avec le terrorisme des pro-américaine de la coalition de détruire la Syrie, comme précédemment ont été détruits par l’Afghanistan, l’Irak et la Libye », a conclu le député.