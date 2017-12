Le ministère de la culture a atteint un accord préliminaire sur l’enterrement de Шаинского en Russie

Vladimir Шаинский

© Vladimir Савостьянов/TASS

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. Le ministère de la culture de la fédération de RUSSIE a atteint un accord préliminaire sur le fait que le compositeur Vladimir Шаинский sera enterré en Russie après le 12 janvier 2018. Le commentaire de stats-secrétaire – adjoint du ministre de la culture de la fédération de RUSSIE Alexandre Журавского ont fourni TASS le service de presse du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE.

Voir aussi







Les principales chansons du compositeur Vladimir Шаинского



« Certainement, compte tenu de ses mérites et de la contribution inestimable à la culture nationale, nous aimerions le célèbre compositeur a été enterré dans son pays natal. Et déjà atteint un accord préliminaire, qu’il sera enterré dans la Russie après le 12 janvier. Actuellement, cette question est tudi, les détails seront connus plus tard », a déclaré Журавский.

Le vice-ministre a souligné que l’office prend en charge le contact avec la veuve de Vladimir Шаинского Svetlana Vladimirovna ».

Auparavant, la veuve du compositeur a rapporté le TASS, que les funérailles auront lieu après le 10 janvier, dans la ville de San Diego (Californie), où Шаинский a vécu ces dernières années. Selon Шаинской, la décision finale concernant le lieu et le calendrier des funérailles d’alors n’a pas été adoptée. Elle a noté que examinera les propositions de la Russie.

Mardi, on apprend que 93 m année de la mort de la russie célèbre compositeur, artiste du peuple de la RSFSR Vladimir Шаинский.