Le Ministère de la culture estiment que la technologie numérique à simplifier l’accès au contenu culturel

SVETLOGORSK /basse-normandie/ le 12 avril. / TASS/. Le développement des technologies numériques et les aidera à résoudre le problème de l’accès au patrimoine culturel et des contenus éducatifs, toutefois, il faudra une plus grande supervision du respect des droits d’auteur sur internet. Dans une interview TASS jeudi le vice-ministre russe de la culture Alexandre Журавский.

« Je ne suis pas un partisan radical, антологических des changements liés à la цифровизацией de la culture. La personne dans la culture reste tout de même. Et un acte de création, et de son anthologie, et sa аксиология va sûrement rester, mais la digitalisation permet de résoudre le problème de l’accès à l’enseignement, au contenu culturel, permet de minimiser les temporaires, les frais de transaction », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence dans le cadre du forum stratégique de la propriété intellectuelle IPQuorum.

Selon Журавского, en Russie fonctionnent avec succès éducatifs et culturels des projets basés sur la technologie numérique: la bibliothèque électronique nationale, virtuel de la salle de concert, qui vous permettent d’accéder rapidement aux bases de données numériques, les publications.

« Nous créons des grands portails tels que « la Culture. De la fédération de RUSSIE », « l’Histoire. De la fédération de RUSSIE », qui, ensemble, couvrent chaque année, plus de 10 millions d’utilisateurs. Par Exemple, « De La Culture. De la fédération de RUSSIE » – le portail de la, qui constitue un grand contenu numérique numérisées des spectacles, des livres, des conférences, des master-classes. Donc, bien sûr, la culture numérique – une des priorités de notre ministère, je dirais, à moyen terme précis », a déclaré le vice-ministre.

La protection des droits de

De l’avis de l’interlocuteur de l’agence, avec le développement des technologies de l’information nécessaire pour fournir le contrôle le respect des droits d’auteur.

« C’est sur internet et les réseaux sociaux qui se passe aujourd’hui le plus dynamique de développement sur tous les marchés, ce qui signifie que c’est là que se produit et l’utilisation des droits d’auteur, et de la violation, parce que pas tout le monde, nous pouvons ajuster la législation dans le réseau. Et, bien sûr, dans l’ère du numérique, la question numéro un – la façon de régler, par quels mécanismes juridiques, qui ne sont, en principe, à l’internet ne s’appliquent pas, notamment à cause du fait que beaucoup de en ligne est pas réglée par la législation russe et les législations d’autres pays », – a noté Журавский.

Le vice-ministre n’a pas exclu qu’hypothétiquement dans la culture sera en mesure de trouver une application et une technologie блокчейн. « Si vous regardez аксиологию de ce système, qui permet de former un réseau de confiance entre les titulaires de droits, oui, certainement, блокчейн, probablement, l’une des technologies, ce qui peut être используема, et elle перспективна », dit – il.

L’amélioration de la législation

Le développement des technologies numériques exige et la modernisation de la législation dans ce domaine, estime Журавский.

« Le principal problème dans ce que les technologies se développent à un rythme plus rapide, et, naturellement, le cadre juridique de dispositions de la législation moderne, juridiques dessins ne permettent pas de dépasser le rythme de prévoir les risques que la technologie moderne créent pour la protection du droit d’auteur, intellectuelle et aux droits connexes », dit-il. C’est pourquoi, selon lui, de la part de l’etat et les titulaires de droits produit une réaction protectrice » dans la forme de tentatives d’amélioration антипиратского de la législation.

Журавский a également déclaré que le ministère de la culture organise la plus grande de l’activité législative dans ce domaine. « Nous avons, en principe, adopté plusieurs lois qui assurent une plus grande transparence de l’ensemble du travail des titulaires de droits. Récemment adopté de nouvelles lois, qui permettent de gérer de manière transparente, introduisent de rapports, de l’audit itinérants (données – env. TASS) dans le réseau de l’internet, en fait à distance, système d’accès pour les titulaires de droits », – dit l’interlocuteur de l’agence.

Il a souligné que ce système vous permet de suivre en ligne, comment vont les cotisations des droits d’auteur, comment ils sont distribués. Журавский a ajouté que le travail est en cours sur l’élargissement de la possibilité de bloquer les sites lors de la violation du droit d’auteur dans un certain nombre de situations spécifiques.

L’etat, selon le ministre adjoint, devrait aider non seulement à protéger la propriété intellectuelle, et de contribuer à la formation d’un marché des idées. « De la part de l’état, vous devez créer un tel mécanisme, qui les protégerait de votre propriété intellectuelle. Et déjà son application commerciale est certainement un marché. Le gouvernement doit aider à former ces conditions de marché, d’aider à la commercialisation d’idées, le développement du marché des idées », a déclaré Журавский.

Sur le forum

International stratégique forum IPQuorum 2018 a réuni à Svetlogorsk, plus de 1000 experts de plus de 30 pays pour discuter des problèmes de propriété intellectuelle et le développement des technologies numériques.

Du 11 au 12 avril sur le forum dispose de 12 sessions thématiques, pour structurer le débat organisé sept hubs. Devrait signer inter-états des accords de тиражировании des meilleures pratiques dans le domaine de la propriété intellectuelle, les accords de partenariat stratégique entre les principaux acteurs du marché.

Le forum se déroule sous les auspices de la Commission de la fédération de RUSSIE pour l’UNESCO. Les organisateurs ont l’Association russe pour la protection de la propriété intellectuelle IPChain et Eurasienne, la confédération des sociétés titulaires de droits (ЕАКОП), les différentes catégories de droits de propriété intellectuelle dans les pays membres de ЕАЭС, de la CEI et des BRICS.

TASS agit de l’information par le partenaire du forum.