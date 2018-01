Le ministère de la culture et les exploitants ont argué du fait de la rapidité des aventures de Paddington

© Warner Bros. Pictures via AP

MOSCOU, le 18 janvier. /TASS/. Comédie familiale « les Aventures de Paddington 2 », tourné sur les motifs de livres pour enfants de l’écrivain britannique Michael Bond, a suscité la controverse entre le Ministère de la culture, des propriétaires de cinémas, distributeurs, réalisateurs et producteurs. Touché il des délais de sortie des bandes, des questions de la pré-vente des billets et de la réglementation de l’industrie.

Voir aussi

Medina: crapauds film « les Aventures de Paddington 2 » égaré cinéma

Le ministère de la culture: la vente des billets pour les films sans laminage illégale

La première de « les Aventures de Paddington 2 » a été déplacée sur deux semaines

La société « volga pourrait », le distributeur du film, prévu de commencer sa diffusion dans le 18 janvier. Mais à la veille elle a écarté l’avis que la première « les Aventures de Paddington 2 » est transféré au 1 février. « Volga pourrait », a déclaré que cela se fait sur décision du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE et que la date de modification dans le cadre de la sortie de location d’une autre.

Selon unifiée d’un système automatisé de comptabilité кинобилетов (ЕАИС), le film a été pré-vendu des billets à 750 mille roubles. Et maintenant, allez ramener les spectateurs.

La question de lamin l’identité

Le ministère de la culture a déclaré que lamin l’identité de la bande n’est pas délivré. C’est pourquoi, a souligné l’adjoint du chef de l’office Sergey Обрывалин, vente de billets pour lui a été interdit.

« La seule raison légitime pour la location de la peinture sur le territoire de la fédération de RUSSIE est l’existence de laminage. En conséquence, tous les films présentés dans les cinémas de notre pays, sont soumis à une procédure obligatoire de sa réception. La sortie du film, sans laminage, comme la pré-vente des billets sur son, les sessions sont illégales », – a repris les mots Обрывалина service de presse du ministère.

Comme l’a déclaré le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, la société « volga pourrait » 10 janvier, a été informé que la location de la peinture débutera le 1er février. Et son ministère a demandé à des autorités de contrôle, afin de vérifier la légalité de début des ventes de billets.

« Aujourd’hui, organisée contrôle d’achat d’un billet d’une session de film – le 18 janvier, « les Aventures de Paddington 2″. À cet égard, nous envoyé une déclaration aux autorités de surveillance », a souligné le ministre.

La concurrence et les délais

Parler pourquoi pour le début de la location du film a été choisi c’est le 1er février, et non le 18 janvier, Medinsky, a souligné cette date optimale pour la reproduction nationaux communiqués de presse ». Selon lui, l’installation премьерных jours pour les films à des dates différentes permet à chacune des peintures d’augmenter les montants de la caisse.

Des russes, des bandes sur les écrans le 18 janvier est sorti, en particulier, fantastique-thriller « Scythe », réalisé par Rustam Мосафира.

« Tout notre effort, y compris le transfert, la distribution des concurrents, conduit à ce que la élèvent les frais de toutes les [bandes], a déclaré Medina. Un bel exemple de vous citer – une histoire avec des films « d’Union-7 » et « Heure de début » – combien disputaient les uns avec les autres, combien de boue a été versé, les flèches publiée à l’adresse du Ministère de la culture, mais à la fin de best-sellers sont devenus les deux films, l’un de l’autre ».

En 2017 location de film russe sur la station spatiale soviétique « Saliout-7 », qui doit sortir sur les écrans en avril 2017, presque simultanément avec la peinture sur космонавте Alexis Леонове « premiers », a été reporté à l’automne.

Sur les avantages de la régulation

L’Association des propriétaires de cinémas ont jugé excessive l’impact que le Ministère de la culture exerce sur l’industrie du film. Sur sa page Facebook, l’organisation a posté une lettre ouverte au premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev. Les propriétaires de cinémas ont demandé le chef du gouvernement de prêter attention à la situation dans l’industrie, et se sont plaints de la « cohérente de renforcement administratif de régulation au cours des dernières années ».

Lettre au président du gouvernement n’était pas la seule de la journée. Le même traitement s’élevaient à d’autres personnalités de l’industrie cinématographique. Mais ils politique le Ministère de la culture ont soutenu.

« Grâce à l’appui de l’état, nos films recueillent à la fois plus d’argent et les spectateurs. Pour les cinq dernières années, la croissance de plus de 120%. Ceci est réalisé grâce à la construction et la rénovation des cinémas dans de petites villes, le programme spécial pour les villages, financière et le soutien à l’industrie nationale du cinéma. Aussi le ministère s’utilise pour l’aide domestique films « раздвижку communiqués de presse » sous nos premières sont sélectionnées les meilleures dates », a déclaré dans une lettre, dont une copie est disponible TASS.

Voir aussi







Les box-office des films russes



La signature de la lettre à Medvedev ont mis le réalisateur de Fiodor Bondartchouk, co-fondateur de la compagnie de cinma Art Pictures Studio Dmitri Рудковский, le pdg de la société « Twentieth century Fox de la CEI » Vadim Smirnov, ainsi que le chef du conseil Public pour la Ministère de la culture de Yuri Polonais. Proche de la position est réalisé par Andrei Konchalovsky. « Le gouvernement doit avoir la possibilité d’ajuster le calendrier des premières de films. Notre cinéma a besoin n’est pas simplement un soutien de l’etat -, le gouvernement a commandé la location », – cite ses mots service de presse du Ministère de la culture.

Comme l’a souligné le pdg de concepteur aujourd’hui « Mosfilm » Karen Шахназаров, dont les paroles sont également conduit l’office, des pratiques d’élevage des films selon l’heure de début de la location est bénéfique à l’industrie cinématographique nationale. « L’objectif immédiat du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE – contribuer à la promotion du cinéma national. Par conséquent, quand il propose en quelque sorte de changer les graphiques de sortie, c’est absolument logique d’action de la part du Ministère de la culture. C’est sa mission consiste à aider le cinéma russe », – a dit Шахназаров.

À son tour, réalisé par Vladimir Khotinenko a suggéré que la faute de la situation conflictuelle pourrait devenir une erreur technique. « Bien sûr, la société n’avait pas le droit de vendre des billets, n’ayant pas reçu de notre identité. Mais, peut-être, il y a lieu d’être un malentendu de nature purement technique », dit-il.

Sur le film

Le film « les Aventures de Paddington 2 » filmé sur la base d’une série de livres pour enfants sur медвежонке par le nom de Paddington, l’écrivain britannique Michael Bond. Basés sur des histoires les années 1970 et les années 1980 a été tourné la série animée. En 2014, sur les écrans de cinéma long métrage « les Aventures de Paddington », qui a réuni plus de 250 millions de dollars au box office mondial.

Le Ministère de la culture a assuré que le nouveau film de медвежонке Paddington nécessairement sortira sur les écrans russes.

« Les identités peuvent ne pas être délivrés ou peuvent être retirés uniquement sur la liste en raison, par exemple, la propagande de la violence, de l’extrémisme, de la pornographie et ainsi de suite. De ces motifs dans ce film n’est pas, par conséquent, il sera montré », a déclaré le secrétaire d’etat – adjoint de l’office Alexandre Журавский lors de la réunion du comité de la Douma d’etat de la culture.