Le ministère de la santé: la préservation de la sélection des médicaments et de la localisation de la production sera de développer le secteur

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. Le maintien de la possibilité d’un large choix sur le marché de médicaments, l’élargissement des possibilités de conclure des contrats avec de nouveaux fournisseurs dans d’autres pays et l’engagement à 100% de la localisation des productions les médicaments en Russie vont contribuer au développement de l’industrie pharmaceutique dans la fédération de RUSSIE. Une telle opinion a TASS vendredi le vice-ministre de la santé de la fédération de RUSSIE Tatiana Yakovleva.

Le projet de loi « Sur les mesures d’impact ou au hostiles de l’action des états-UNIS et d’autres états étrangers » a été présenté le 13 avril, les chefs de toutes les fractions de la Douma d’etat et le président de Vyatcheslav Володиным. Le document propose de donner au gouvernement le droit de limiter l’importation en Russie un certain nombre de produits, notamment des médicaments, qui sont des analogues fabriqués en Russie ou dans d’autres pays. Il s’agit de médicaments des états-UNIS, ainsi que des pays qui soutiendront des sanctions américaines.

« (Le choix des médicaments persiste – env. TASS), il persiste tout de même, c’est en effet à donner une impulsion au développement pharmaceutique et de notre industrie », dit – elle à l’issue du débat de l’initiative lors de la réunion du Conseil des законотворчеству sous la direction du président de la Douma d’etat.

À l’issue de la réunion il a été convenu de supprimer du texte d’un document la mention de certaines industries et les entreprises à la deuxième lecture. « Est simplement une approche universelle: c’est tout simplement des biens et des services. Aucun profil de biens, de services ne sera pas appelé », a expliqué la Yakovleva. Selon elle, en théorie, les médicaments peuvent tomber sous le coup de la loi si elle est adoptée, mais dans le texte du projet de loi n’est pas la clarification des formulations.

Comme le souligne le sous-ministre, le principal danger est que les producteurs américains peuvent mettre fin à l’approvisionnement des médicaments, qui, auparavant, des contrats ont été conclus. Il est donc nécessaire de développer la coopération avec d’autres pays dans ce domaine, par exemple avec les pays de l’Europe. « Il faut et avec eux de conclure des traités, et en plus, naturellement, en premier lieu, de développer chez nous en Russie », – at-elle expliqué.

Il ne s’agit pas seulement de créer des médicaments génériques en Russie, mais aussi sur l’augmentation de la localisation de la profondeur de la production. « Créer les conditions pour que les autres pays nous avons localisé [la production]. Pour le cycle complet faisaient chez nous. Et puis, ils tombent sous la législation que les fabricants nationaux », – a expliqué l’Yakovleva.

Le service de presse de Ministère ont noté que la part des médicaments parmi les inscrits dans la fédération de RUSSIE a augmenté de 2012 à 2018 de 23% et la substitution des importations de médicaments et toute autre substitution des importations et le développement de la production nationale, ne s’applique pas au mandat du Ministère de la santé de la Russie.

La possibilité de choisir

Le président de la Fondation d’aide хосписам « la Foi » Anna Федермессер à l’issue de la réunion, a souligné que « dans le domaine de la santé, de la production de médicaments de la présence de concurrence des produits en provenance d’autres pays aussi important que dans tout autre domaine ». Elle a également noté que les citoyens de la fédération de RUSSIE doivent avoir la possibilité de choisir les médicaments de différents fabricants.

« Sur le médicament arrive d’allergies, il est d’une intolérance individuelle, est la masse. Si nous pouvons choisir de la vodka de différents fabricants, les voitures de différents fabricants, c’est pourquoi nous ne devons pas choisir les médicaments de différents fabricants », a – t-elle déclaré aux journalistes vendredi.

Федермессер a également noté que la présence d’un générique en aucun cas, ne peut pas constituer un motif suffisant pour que le marché ne voit pas d’autres produits. En général, en raison du fait que le projet de loi sur контранкциях a disparu de la mention de médicaments, Федермессер note que « la situation est beaucoup plus optimiste que les représentants du public, de la médecine et de la sphère sociale craint ».

« Nous avons tous craignaient la deuxième loi Dima Yakovlev », qui est malheureuse nient alternes dans l’espoir que nous vivons dans un véritable etat de droit. Il semble, cela ne se produit pas, parce qu’elle est proposée, à la deuxième lecture du dit que toutes ces mesures d’exposition fixées par la loi, ne s’appliquent pas aux fournitures de biens, les analogues qui ne sont pas fabriqués en Russie ou dans d’autres pays étrangers », a – t-elle déclaré aux journalistes vendredi.

Le projet de контрсанкциях de la fédération de RUSSIE peut être adopté sous sa forme définitive à la fin du mois de mai.