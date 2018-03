Le ministère s’est engagé à aider à la protection de la population russophone en Lettonie

MOSCOU, le 5 mars. /TASS/. Le ministère fera tout son possible pour garantir le droit à l’éducation des compatriotes en Lettonie, en russe. Sur ce, a déclaré lundi le secrétaire d’etat – vice-ministre de l’éducation et de la science de la fédération de RUSSIE Paul Zenkovich forum international « avec la Russie ».

« Nous devons faire tout notre possible pour fournir dans ce cas, l’éducation, la protection des droits et ainsi de suite. Tandis qu’en Lettonie sera la vie de nos compatriotes, nous allons faire de notre mieux et tout est possible dans le cadre de ces occasions que nous avons, pour, au moins, ils pourraient façon ou d’une autre façon d’enseigner la langue russe, en contact avec la culture russe et d’avoir la possibilité d’entrer dans les universités russes », – a déclaré le vice-ministre.

Le 1er mars, le parlement de la Lettonie a rejeté la pétition contre la traduction des écoles des minorités nationales sur le letton est la langue de l’enseignement et pour la conservation de l’éducation bilingue, sous lequel vous avez souscrit plus de 14 mille habitants du pays. La collecte de signatures pour la pétition pour le maintien de l’éducation bilingue a débuté en Lettonie, à la fin d’octobre de l’année dernière.

Les tentatives d’éliminer les écoles russes

Le parlement de la Lettonie précédemment, en première lecture, de trois pris élaborée par le Ministère et approuvée par le gouvernement de la réforme, selon laquelle les écoles des minorités c 2020 passeront sur l’enseignement de la plupart des articles en langue lettone. L’enseignement en russe devrait rester pour des sujets tels que « la langue russe », « la littérature russe » et « la culture et l’histoire des objets ». Il est prévu que la mise en oeuvre progressive de cette réforme commence le 1er septembre de l’année prochaine. Pour la réforme entrera en vigueur dans deux lectures doit être approuvée par le parlement, puis signer le président.

Cette intention a provoqué une vague de mécontentement parmi les habitants russophones de Lettonie, qui représentent environ 40% de la population du pays. Les défenseurs russes des écoles a déjà organisé plusieurs rassemblements et des manifestations contre cette réforme. Sur les différents sites de la communauté des initiatives menées frais de signatures contre ces plans.

La seule langue officielle en Lettonie est le letton, le russe est considéré comme étranger. Depuis le 1er septembre 2004, dans la république a été mise en œuvre a provoqué des protestations de masse de réforme de l’éducation dans les écoles des minorités. Le résultat a été introduit bilingue système de formation: dans les classes supérieures des écoles russes en russe, on peut apprendre que seulement 40% des sujets.