Le ministre a appelé les noms des lauréats du prix du gouvernement de la fédération de RUSSIE dans le domaine de la culture en 2017

© Viacheslav Prokofiev/TASS

MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. Le premier ministre de la fédération de RUSSIE Dmitri Medvedev a signé un décret sur l’attribution des 12 gouvernementaux, des primes de 2 millions de roubles chacune pour ses réalisations dans le domaine de la culture en 2017. Le document publié mardi sur le site du cabinet.

« Les prix sont décernés à des dirigeants et professionnels de la culture pour le plus talentueux des œuvres dans le domaine de la littérature, des beaux-arts, décoratifs, de la musique, du théâtre, du cirque et de l’audiovisuel de l’art, de l’architecture et du design, pour la circulation de sensibilisation dans le domaine de la culture, ainsi que pour la création de tous les talents créatifs des projets et des œuvres pour les enfants et les jeunes », – dit dans la note d’accompagnement du document.

De la prime, en particulier, reçu, l’équipe du film « la Fin de la belle époque, sous la direction du réalisateur Stanislas Говорухина; le directeur de la galerie Tretiakov, Зельфира Трегулова et commissaires d’exposition « saint-Valentin Serov. Pour le 150e anniversaire de la naissance », réalisé par Andrei Konchalovsky, l’actrice Julia Высоцкая, acteur Aleksandr Domogarov – de la mise en scène de la trilogie de pièces A. P. Tchekhov sur la scène du théâtre mossovet. À titre posthume le prix accordé le poète Evgueni Evtouchenko.

Le nombre de lauréats a également conclu le directeur artistique du Théâtre du nom d’Andreï Mironov Rudolf Fourmanov, les créateurs de l’Académie de l’industrie cinématographique et de l’art dramatique, Suren Şaumyan et Alexis Litvinov, le commissaire russe, le pavillon de la biennale d’art contemporain de Sperme de saint-Michel et les autres organisateurs de cycle d’expositions d’art russe et académique, l’école d’art en Russie et à l’étranger.

Prix dans le domaine de la culture est également attribué à l’écrivain Alexis Варламову l’artistique et biographique de l’édition « Choukchine », du réalisateur-postanovŝiku film d’animation « les Trois héros. La progression de troie » Konstantin Феоктистову, les architectes du bureau « Земцов, Кондиайн et partenaires », pour son travail sur le théâtre-culturel complexe de la « Nouvelle scène de théâtre d’Alexandrie », le chef de projet « Régulier Russie Anatoly Цепу et les créateurs d’une aire historico-patriotique de jeu télévisé « la Bannière de Ermak » « Omsk régionale телерадиовещательной de la société ».