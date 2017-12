Le ministre du développement international Penny Мордонт

© EPA-EFE/ANDY RAIN

LONDRES, 31 décembre. /TASS/. L’année prochaine peut présager une offensive de l’une des plus graves crises humanitaires depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Un tel point de vue exprimé le ministre britannique chargé du développement international Penny Мордонт, informe dans le quotidien The Daily Telegraph.

Мордонт a noté que l’année écoulée a été rempli de « douloureux les crises humanitaires », ajoutant que « 2018 pourrait devenir encore plus sombre ». Avertissement ministre britannique a sonné sur le fond de sélection supplémentaire par elle de l’office de £21 millions de dollars ($28,4 millions d’euros) pour soutenir les structures de l’ONU, qui est sensible à l’urgence dans le monde entier, y compris dans des pays tels que le Yémen, le Soudan du Sud et le Myanmar.

Les politiques ont également déclaré que le Royaume-Uni a contribué à la « prévention de la faim au Nigéria et en Somalie, et a également aidé survivant à la suite des ouragans dans les Caraïbes et aux populations touchées par les conflits en Syrie et au Yémen ».