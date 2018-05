Le ministre britannique a exprimé l’espoir que le référendum en Irlande donne Ольстеру

LONDRES, le 27 mai. /TASS/. Résultats du référendum en République d’Irlande sur l’annulation d’un amendement constitutionnel interdisant l’avortement, donne de l’espoir pour résoudre un problème similaire dans le Nord de l’Irlande. Ce sujet a déclaré samedi à Twitter, le ministre britannique du développement international Penny Мордонт.

« Historique et un grand jour pour l’Irlande et un signe d’espoir pour l’Irlande du Nord. Cet espoir doit s’accomplir », écrit – elle dans son Twitter.

Based on the exit poll, a historic & great day for Ireland, & a hopeful one for Northern Ireland. Hope That must be met. #HomeToVote stories are a powerful and moving testimony as to why this had to happen and that understanding & empathy exists between generations. #trustwomen

— Penny Mordaunt MP (@PennyMordaunt) May 25, 2018

Agissant dans le royaume-Uni libérale de la Loi sur l’avortement de 1967 autorisant l’interruption de grossesse, ne s’applique pas à l’Irlande du Nord, où un grand pourcentage de conservateur configuré communauté catholique. Pour faire de l’avortement, les femmes d’Ulster faut aller dans des cliniques privées d’autres parties du Royaume-Uni. Plus récemment, les autorités britanniques ont commencé à prendre en charge le financement de cette procédure pour les habitantes du Nord de l’Irlande.

Résultats à l’échelle nationale d’un référendum en Irlande, qui ont été rendues publiques le samedi, est devenu l’annulation en vigueur depuis 1983, le huitième amendement à la constitution, qui interdit l’avortement. Selon les données officielles, pour la modification de la loi fondamentale du pays se sont prononcés 66,4% des électeurs citoyens.