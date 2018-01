« Le ministre des Pensions est en fait celui des assureurs »

Le ministre Bacquelaine a annoncé que le gouvernement reprenait la main sur le dossier de la réforme des pensions, alors que la concertation entre syndicats et patronat s’est clôturée sur de trop fortes divergences. « Je pense que c’est le début de la bataille » déclare le secrétaire général de la CNE, Felipe Van Keirsbilck au micro de Thomas Gadisseux dans Matin Première ce mardi.

Et de pointer du doigt le patronat, ainsi que le ministre des Pensions, plutôt favorables à une privatisation partielle des pensions. Concernant les questions de la pension à pointq, de l’assimilation et des métiers pénibles, « les patrons n’ont pas voulu faire un millimètre en direction des travailleurs. » « Maintenant qu'[ils] ont fermé toutes les portes, on va se retrouver face à un gouvernement, à un ministre qui est en fait le ministre des assureurs. Ce qu’il privilégie, c’est un affaiblissement du système des pensions de la sécu, et le remplacer ou le compléter par des pensions privées. »

La privatisation des pensions profitera aux gros salaires

Des pensions privées qui ne bénéficieraient qu’aux gros salaires, selon le secrétaire général. « Qui peut se permettre d’avoir soit une assurance pension individuelle, soit des assurances collectives en pension complémentaire ? Dans les entreprises qui ont de l’argent, pour ceux qui ont un gros salaire. Ce qui fait que ceux qui n’ont qu’une pension ‘publique’ devront travailler plus longtemps pour que son montant soit convenable, et ceux qui ont eu un gros salaire, pas d’accidents de vie, auront leur pension complémentaire. »

Gros morceau de cette réforme des pensions, la reconnaissance de la pénibilité d’un travail, notamment celui des enseignants. Au-delà de la polémique autour des quatre critères de pénibilité (charge physique, contraintes morales, sécurité, charge psycho-sociale), qui doivent tous être vérifiés pour qu’un métier entre dans la case, Felipe Van Keirsbilck déclare simplement que « le gouvernement n’a pas d’argent pour financer la pénibilité de ces carrières. » Et que la sécu pourrait être bien mieux financée via des « vrais boulots, avec des vrais salaires, et pas des flexijobs sans cotisations sociales »

Deliveroo, des conditions de travail d’une autre époque

Le ministre de l’Emploi Kris Peeters vient d’annoncer qu’il enquêterait sur le statut des coursiers Deliveroo, alors que la grogne monte parmi eux, après l’annonce de l’entreprise de les obliger de prendre un statut indépendant. Le secrétaire général de la CNE parle de pratiques d’une autre époque. « Pour nous, la solution est simple : Deliveroo est l’employeur réel et doit en assumer les conséquences. Aujourd’hui un coursier est payé deux fois rien, doit payer son vélo et assume seul les risques en cas d’accident de travail. Ça ne permet pas de vivre correctement. »

« Le 21ème siècle revient au 19ème. Quoi de plus moderne que Deliveroo ? Et pourtant, on revient à des conditions de travail d’une époque antérieure à la création des syndicats. »