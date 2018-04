Le monde orthodoxe rencontre de Pâques – la fête de la Résurrection du Christ

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Les chrétiens orthodoxes dans plus de 60 pays célèbrent dans la journée du dimanche de la Résurrection du Christ. Pâques selon le calendrier Julien, célèbrent la russie, de Serbie, de Géorgie, de Constantinople, Grèce, Bulgarie, de Jérusalem et d’autres églises locales, et, dans certains pays, par exemple en Grèce, ce jour est déclaré férié.

Les vacances des fêtes

De même que la femme-les porteurs allés au tombeau du Christ et, le trouvant vide, entendu les nouvelles de Sa résurrection, les croyants font des processions autour des temples. Environ minuit sonne cri: « le Christ est Ressuscité! » et commence à la plus joyeuse et la messe solennelle de l’année. Le patriarche de Moscou et de toute la Russie Kirill la nuit d’aujourd’hui présidée en l’église du Christ Sauveur.

« La victoire du Christ sur la mort n’est pas seulement spirituelle, mais la réalité physique. Le seigneur Jésus est vraiment ressuscité le corps pour le salut de tous les hommes. De par Sa résurrection, la mort a perdu son irréversible et pour les croyants dans le Christ est devenu la naissance à la vie éternelle, la porte qui ouvre le chemin du ciel, au Royaume de Dieu », – a dit le patriarche dans son message.

De la tradition à la fête parrain la route de Jérusalem a été transporté du feu Béni. Il lui allumé les lampes, qui transporteront dans des dizaines de villes de Rome à Sébastopol. Seulement Pâques soulignent de plus de 35 mille temples de l’église orthodoxe Russe, qui se trouve dans 68 pays.

La tradition de la célébration

La pâque est célébrée dans un délai de 40 jours, mais la plus solennelle de la première semaine, la semaine Bright. Au cours de son quotidien officie, reproduisant exactement le service de la pâque de la nuit avec la procession, et la porte royale – porte les autels, les temples sont ouvertes comme un symbole de la ouvert portes du paradis.

Et voici le visiter un cimetière, contrairement à la situation actuelle dans l’époque soviétique, les traditions, Pâques n’est pas acceptée. Cela peut se faire sur Радоницу le 21 avril.

Partie intégrante de la fête de bonnes oeuvres, qui vise à chaque chrétien. Orthodoxe le service de « Miséricorde » dans la semaine de pâques, se rendra à plus de 15 millions de leurs charges dans les hôpitaux et les orphelinats, pour les féliciter et donner des cadeaux. Joindre à cette action peut être n’importe qui.

Le patriarche Cyrille, le 8 avril, se rendra de prisonniers, dont la vie, dans la plus grande prison de Moscou, connu sous le nom de Butyrskaya prison. Depuis le début des années 90, y a formé l’un des principaux centres de l’église de la prison de service. Les prêtres spirituellement prennent en charge les détenus et leurs proches.

Le même jour, le primat de видеомосту félicitera avec la fte de soldats de la république base Хмеймим. Avant la fête de soldats russes ont été livrés plusieurs milliers de gâteaux, recueillies dans le cadre de l’action commune de le patriarcat de Moscou, de la gestion des militaires croyants Principal de la gestion du travail avec les forces Armées et de toute la russie de l’organisation des vétérans de la « fraternité de Combat ».

Pâques à Moscou

Sans précédent sera la célébration de la Pâque de cette année à Moscou. Les célébrations de la semaine sainte Claire se dérouleront dans les parcs de la capitale et les zones piétonnes dans le centre – dans le cadre du festival de Pâques, le don de » là-bas sont organisées les foires, les fêtes populaires, des spectacles et des jeux pour toute la famille.

Les plus grands de moscou temples dans la période de pâques ouvrent leurs portes pour le festival « Léger de la Résurrection ». Il réunira du 8 au 22 avril 13 églises, parmi lesquelles la cathédrale de l’Epiphanie dans Елохове, le monastère Novospassky, le temple de Jean le Théologien sur la place, l’église Saint-Nicolas à Trois-monts, et beaucoup d’autres. Là se dérouleront des concerts, des visites guidées, des ateliers cloche sonne, les compétitions de la peinture двухметровых des œufs de pâques.

Ouvrira le festival au jour de la Résurrection du Christ, le métropolite Hilarion de Volokolamsk, dans le temple des martyrs de Micaël et Théodore de Tchernigov. Y comprendra des œuvres sur Pâques, par des artistes du Grand théâtre et des chorales d’église. En outre, sortiront les équipes et orchestre рожечников, s’ouvre le salon du livre.

Le principal événement de la vie culturelle dans la période de pâques sera un grand « festival de Pâques » de Valery Gergiev, qui se tiendra du 8 avril au 9 mai. Cette année, il portera 145 villes de la Russie et de cinq pays. Le jour de la Résurrection et de l’orchestre Symphonique du théâtre Mariinsky sous la gestion Gergiev deux fois se produira dans la capitale: le jour, dans la salle de Concert le nom de P. Vi de Tchaïkovski, et le soir, dans la Grande salle du conservatoire avec un programme varié de musique d’opéra.