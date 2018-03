MOSCOU, le 4 mars. /TASS/. Le mouvement des trains de banlieue est annulée sur l’île de Sakhaline à cause d’un cyclone qui s’est abattu sur la région, a rapporté dimanche TASS porte-parole des passagers de la compagnie « l’île de Sakhaline » Аксана Naumenko.

« Le 4 mars sur l’île de Sakhaline annulé les trains de banlieue en raison des conditions météorologiques. Les informations que nous mettons à jour tous les jours. À propos de l’état le 5 mars sera annoncée », dit – elle.

Levées des directions de Холмска dans les Tchèques et Tomari, de Ioujno-Sakhalinsk Tomari et d’autres. Seulement, plus de 20 destinations.

Selon les météorologues Sakhalinsk гидрометеорологического de l’agence, le cyclone qui s’est abattu sur la région vendredi, est parti sur le Kamchatka. Mais il a été remplacé par un autre. « Il est plus compact n’est pas aussi puissant. La partie sud de Sakhaline sont attendus de petites précipitations, sur la côte, le renforcement des vents jusqu’à 19 mètres par seconde. La température à Ioujno-Sakhalinsk jusqu’à moins 4 degrés dans les régions centrales de la région jusqu’à moins 15 degrés, la pièce maîtresse, à moins 18 degrés », – a dit TASS Сахгидромете.