Le mouvement Vert Ardent fait face à ses premières dissensions

Les écologistes liégeois ont surpris beaucoup du monde, à l’automne, lorsqu’ils ont annoncé se fondre, pour le scrutin communal d’octobre, dans une démarche dite citoyenne, dans un « mouvement » aux allures spontanéistes. Il aurait du, dimanche, choisir les dix premiers candidats qu’il va présenter, et parmi elles et eux, désigner quatre « porte-voix ». Mais la démocratie autogestionnaire est un exercice difficle, et l’assemblée générale, qui a rassemblé quatre-vingt militants, a connu d’intenses frictions, malgré l’intervention de l’association Collectiv-a, spécialiste de « l’intelligence collective ».

Le principe de l’élections sans candidat a connu des ratés: certains ont souhaité que tout le monde s’engage à ne pas utiliser Vert Ardent comme marche-pied pour les régionales ou fédérales de l’an prochain, mais ce principe éthique n’a pas été retenu. Et puis les groupes tirés au sort, chargés d’établir une proposition de liste, ont apparemment laissé sur la touche l’un ou l’autre élu sortant du parti Ecolo. Or, il faut savoir que c’est cette formation qui préfinance, pour l’essentiel, les frais de campagne, à charge de se rembourser ensuite sur les jetons de présence des mandataires… Finalement, ce sont quatorze noms qui ont été retenus, après l’un ou l’autre « repêchage », ce qui a suscité des mécontentements.

Le résultat, c’est que Vert Ardent affronte à présent ses premières défections, notamment d’un membre du comité de coordination. Une nouvelle assemblée générale est convoquée, dans deux semaines.