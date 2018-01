Le MR demande un dialogue avec la France à propos des œuvres d’art pillées

Le député Richard Miller (MR) a déposé une proposition de résolution à la Chambre demandant au gouvernement fédéral d’ouvrir un dialogue avec la France à propos des œuvres d’art que les troupes révolutionnaires et napoléoniennes ont emportées.

Des centaines d’œuvres d’art qui se trouvaient dans ce qui n’était pas encore la Belgique ont été saisies au cours de la période qui s’étend de la Révolution française à la Restauration. S’il est vain d’envisager une restitution à grande échelle, « rien ne s’oppose à tenter d’entamer un dialogue au cas par cas qui seront fondé sur des arguments raisonnables et qui peut porter sur des solutions alternatives », explique prudemment M. Miller.

Le député a dressé une liste de 16 tableaux de maître qui se trouvent dans des musées français et qui ont été dérobés en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, essentiellement des oeuvres de Pierre-Paul Rubens. Parmi elles, figure le « Triomphe de Judas Maccahbée », commandé vers 1635 par l’évêque de Tournai et emporté en 1794. Il est depuis lors exposé dans le Musée municipal de Nantes et n’est jamais revenu en Belgique. Fin 2011, à l’initiative de M. Miller, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait approuvé une résolution réclamant son retour.

La proposition « ne se veut nullement agressive à l’égard des autorités ni des musées français », précise M. Miller.